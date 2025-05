L’estate del 2025 si preannuncia come una stagione vibrante e ricca di eventi musicali che coinvolgeranno diverse città italiane, da Nord a Sud, culminando in esperienze indimenticabili. La varietà dei festival in programma offre qualcosa per ogni gusto, che si tratti di musica pop, elettronica, rock o hip hop. Se sei un appassionato di musica o semplicemente desideri vivere momenti di gioia e condivisione, abbiamo preparato un elenco di festival da non perdere. Prepara il tuo zaino, scegli l’outfit giusto e preparati a cantare a squarciagola!

Gli eventi imperdibili delle prossime settimane

Nameless Festival 2025

Il festival torna alzando l’asticella con tre giorni di musica, energia e vibes uniche, immersi in uno scenario mozzafiato. Sabato 31 maggio: si parte alla grande con Armin Van Buuren, Tchami, Gorgon City, Eliza Rose, Shermanology, Artie 5ive, Niky Savage, Tommy Cash e tanti altri. Domenica 1° giugno: arriva Martin Garrix per infiammare il palco insieme a Don Diablo, Malaa, Sub Focus, Flowdan, Juicy M, Bello Figo, Merk & Kremont e più di 20 artisti.

Lunedì 2 giugno: chiusura col botto con The Chainsmokers, NERO, David Morales, Stella Bossi, T78 e una carrellata di sound da tutto il mondo. Confermata la magia di Defected e Glitterbox, con i loro stage super scenici, ballerini e un’atmosfera da club sotto le stelle. Novità? Navette gratuite, niente più token, acqua distribuita senza costi e parcheggi liberi per un’esperienza pensata per il pubblico!

Dove: Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC)

Quando: dal 31 maggio al 2 giugno 2025

Biglietti disponibili su: namelessfestival.it

I-DAYS MILANO 2025

Sta per tornare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Con oltre 20 anni di storia e numeri da record, gli I-Days Milano si confermano il punto di riferimento per la musica live in Italia, con una line-up sempre attuale e capace di attrarre centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo. Per l’edizione 2025, sei super headliner pronti a infiammare l’Ippodromo Snai di Milano con concerti-evento che spaziano tra pop, rock, alternative e urban:

2 giugno – JUSTIN TIMBERLAKE

7 giugno – DUA LIPA

20 giugno – DURAN DURAN

24 giugno – LINKIN PARK

15 luglio – OLIVIA RODRIGO

27 agosto – POST MALONE

Dopo una stagione 2024 da 420.000 presenze con artisti come Metallica, Lana Del Rey, Doja Cat e Green Day e quella del 2023 con 320.000 spettatori per nomi come Travis Scott, Florence + The Machine e Arctic Monkeys, gli I-Days continuano a soddisfare le aspettative degli appassionati di musica live.

Dove: Milano, Ippodromo Snai

Quando: dal 2 giugno al 27 agosto 2025

Biglietti disponibili su: www.idays.it

20 Anni di Circolo Magnolia

Il Circolo Magnolia festeggia i suoi 20 anni di attività, continuando a essere un faro per la musica e la cultura milanese. Situato nel verde del Parco dell’Idroscalo, questo spazio no profit ha ospitato centinaia di artisti e continua a promuovere valori come inclusione e sostenibilità. La programmazione estiva include oltre 150 artisti, con eventi che spaziano dall’elettronica al rock. Tra i nomi di punta ci sono Morcheeba, Primal Scream e Travis.

Il Magic Garden Festival del 13 luglio sarà un evento centrale, dedicato all’elettronica, con DJ e live act di fama nazionale e internazionale. Non mancheranno eventi speciali come il Battlefield Metal Fest e il ritorno di format iconici come Viva Las Vegan.

Dove: Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Quando: Da maggio a settembre 2025

Biglietti: Disponibili su circolomagnolia.it

The Island Fuze Tea 2025: Pantelleria

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, The Island Fuze Tea porterà la magia della musica elettronica a Pantelleria. Questo festival si distingue per la sua proposta unica che combina musica, natura e esperienze indimenticabili. Con DJ di fama mondiale come Seth Troxler e Tiga, il festival è un vero e proprio viaggio sensoriale. Oltre ai concerti, i partecipanti potranno godere di attività come voli in mongolfiera al tramonto e gite in barca per esplorare le acque cristalline dell’isola.

Dove: Pantelleria (TP), Sicilia

Quando: 30 maggio – 2 giugno 2025

Biglietti: Disponibili su theislandfestival.net

L’estate 2025 si preannuncia ricca di eventi musicali imperdibili in Italia, dove la musica e la cultura si intrecciano per creare esperienze indimenticabili. Con un’offerta così variegata, non resta che scegliere il festival che più si adatta ai propri gusti e prepararsi a vivere un’estate all’insegna della musica e del divertimento!