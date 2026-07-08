Otto donne, diciotto anni di eccellenza: il premio Arte Sostantivo Femminile torna a Villa Giulia

Otto premi, diciotto anni di storia e una location che vale da sola metà del racconto: il premio Arte Sostantivo Femminile, giunto alla sua decima edizione nel 2026, si è tenuto l’8 luglio a Villa Giulia, sede della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Un appuntamento che l’Associazione A3M — Amici Arte Moderna, guidata dalla presidente e fondatrice Maddalena Santeroni — ha trasformato nel corso di quasi due decenni in uno dei riconoscimenti più riconoscibili dedicati al talento femminile nel panorama culturale italiano. Fra le premiate di quest’edizione figurano Rocio Munoz Morales, oltre a Pasquini e Leone, mentre gli altri cinque nomi che completano il gruppo delle otto destinatarie non sono al momento stati resi accessibili dalle fonti disponibili.

Un premio che nasce da una convinzione precisa

Il premio Arte Sostantivo Femminile non è nato come iniziativa celebrativa fine a se stessa. Maddalena Santeroni ha costruito il riconoscimento attorno a un’idea strutturata: valorizzare donne che si distinguono in arte, scienza, scrittura, imprenditoria e altri ambiti professionali, contribuendo concretamente alla vita culturale e civile del paese. Come ha dichiarato la stessa Santeroni in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, le donne vanno sostenute — una posizione che suona semplice ma che, tradotta in diciotto anni di lavoro continuativo, assume il peso di un progetto culturale autentico.

L’associazione A3M ha scelto di non limitarsi a un solo settore di eccellenza, aprendo il perimetro del riconoscimento a campi diversi: cultura, scienza, informazione, spettacolo, sport. Questa trasversalità non è decorativa. Riflette la convinzione che il talento femminile non si esprima in un unico dominio e che la sua visibilità pubblica richieda uno sguardo plurale, capace di cogliere forme di eccellenza molto differenti tra loro.

La decima edizione: tre nomi confermati su otto premi assegnati

Secondo quanto riportato dall’ANSA, nell’edizione 2026 del premio Arte Sostantivo Femminile sono state premiate otto donne. Fra i nomi confermati dalle fonti disponibili figurano Rocio Munoz Morales, attrice e personaggio pubblico di rilievo nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale, e le due figure identificate come Pasquini e Leone. L’elenco completo delle otto destinatarie non è stato reso interamente accessibile dalle fonti verificabili al momento della pubblicazione di questo articolo.

Questa scelta di premiare otto personalità — e non una sola, come avviene in molti riconoscimenti analoghi — è coerente con l’impostazione plurale del progetto. Il premio non cerca di identificare un’unica eccellenza assoluta, ma di restituire la molteplicità dei percorsi attraverso cui le donne costruiscono carriere significative in contesti spesso ancora segnati da squilibri strutturali. La scelta di Villa Giulia come cornice dell’evento rafforza questo messaggio: uno spazio che è esso stesso espressione della cultura italiana, con la sua storia e la sua autorevolezza, diventa il palcoscenico naturale per un riconoscimento che vuole radicarsi nella tradizione senza rinunciare alla contemporaneità.

Diciotto anni di storia: il percorso dell’Associazione A3M

Quando Maddalena Santeroni ha dato vita al premio, agli inizi degli anni Duemila, il panorama dei riconoscimenti dedicati alle donne in Italia era ancora frammentato e spesso circoscritto a settori specifici. In diciotto anni — come confermato dal Giornale d’Italia — il premio Arte Sostantivo Femminile ha costruito una continuità rara, diventando un punto di riferimento riconoscibile per chi segue il mondo della cultura e dell’eccellenza professionale femminile nel nostro paese.

La longevità di un riconoscimento come questo non è scontata. Molti premi nascono con ambizioni simili e si esauriscono nel giro di poche edizioni, spesso per mancanza di risorse, di visibilità o di una rete culturale solida alle spalle. L’Associazione A3M ha invece saputo costruire attorno al premio un ecosistema di relazioni e di credibilità che ne ha garantito la sopravvivenza e la crescita. La decima edizione, celebrata in uno spazio istituzionale come Villa Giulia, è il segno più visibile di questo percorso.

Arte, scienza, sport: la mappa delle eccellenze premiate

Nel corso delle sue edizioni, il premio Arte Sostantivo Femminile ha abbracciato ambiti molto diversi tra loro. Arte e cultura rappresentano il nucleo originario, coerente con la missione dell’Associazione Amici Arte Moderna. Ma il riconoscimento si è progressivamente esteso alla scienza, all’informazione, allo spettacolo e allo sport, costruendo una mappa dell’eccellenza femminile che attraversa verticalmente la società italiana.

Immagine generata con AI

Questa apertura tematica ha una conseguenza importante sul piano simbolico: il premio non premia soltanto chi lavora nell’arte in senso stretto, ma chiunque incarni una forma di eccellenza riconoscibile e pubblica. La presenza di Rocio Munoz Morales fra le premiate del 2026 è emblematica in questo senso: attrice di formazione internazionale, protagonista di produzioni cinematografiche e televisive di rilievo, rappresenta quella dimensione dello spettacolo che il premio ha sempre incluso nella propria idea allargata di cultura.

Il contesto: perché un premio come questo continua ad avere senso

Nel 2026, la questione della visibilità femminile nei settori di eccellenza rimane aperta in Italia e in Europa. Non è necessario ricorrere a dati specifici per osservare che, in molti ambiti — dalla ricerca scientifica alla leadership aziendale, dall’informazione alle arti visive — le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni di maggiore riconoscimento pubblico. I premi che nominano esplicitamente il talento femminile svolgono, in questo contesto, una funzione che va oltre il semplice rito celebrativo: contribuiscono a costruire modelli di riferimento visibili, a rendere concrete le traiettorie di carriera per le generazioni più giovani, a spostare la percezione collettiva di chi può occupare certi spazi.

Il premio Arte Sostantivo Femminile si inserisce in questa dinamica con una consapevolezza che emerge chiaramente dalla sua storia. Non si tratta di un riconoscimento consolatorio o di una risposta reattiva a un’emergenza contingente: è un progetto culturale di lungo periodo, costruito con pazienza e continuità da Maddalena Santeroni e dall’Associazione A3M, che ha scelto di investire sulla visibilità femminile quando farlo non era ancora una tendenza diffusa.

Villa Giulia: lo spazio come messaggio

La scelta di Villa Giulia come sede della cerimonia merita una riflessione autonoma. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea è uno dei luoghi più autorevoli della cultura italiana, un contenitore che porta con sé secoli di storia e una collezione di valore straordinario. Tenere il premio Arte Sostantivo Femminile in questo spazio significa collocare il riconoscimento all’interno di una tradizione culturale consolidata, affermando implicitamente che il talento femminile appartiene a pieno titolo alla storia dell’arte e della cultura del paese — non come ospite occasionale, ma come protagonista strutturale.

È un gesto che parla anche al pubblico: chi partecipa alla cerimonia non si trova in uno spazio neutro, ma in un luogo carico di significato, dove ogni premio assegnato acquista una risonanza diversa rispetto a quanto accadrebbe in una sala congressi anonima. La cornice non è un dettaglio estetico, ma parte integrante del messaggio che il premio vuole trasmettere.

Guardare avanti: cosa rappresenta la decima edizione

Raggiungere la decima edizione di un premio culturale è un traguardo che poche iniziative italiane possono vantare. Per il premio Arte Sostantivo Femminile, questo anniversario coincide con un momento in cui il dibattito sulla rappresentanza femminile nei settori di eccellenza è più vivo che mai, alimentato da politiche europee, da iniziative private e da una crescente attenzione mediatica al tema. In questo contesto, la continuità del progetto di Maddalena Santeroni assume un valore aggiuntivo: dimostra che è possibile costruire istituzioni culturali durature attorno a temi che, per lungo tempo, sono stati considerati di nicchia.

Le otto donne premiate nel 2026 — fra cui Rocio Munoz Morales, Pasquini e Leone, con le altre cinque che attendono una conferma pubblica completa — rappresentano la decima classe di un riconoscimento che ha già scritto un pezzo significativo della storia culturale italiana degli ultimi due decenni. La domanda che si apre naturalmente è quale forma assumerà il premio nei prossimi anni, se manterrà la sua vocazione trasversale o se sceglierà di approfondire specifici settori, e soprattutto come continuerà a selezionare le eccellenze in un panorama che cambia rapidamente. Quel che è certo è che, dopo diciotto anni, il premio Arte Sostantivo Femminile ha dimostrato di saper resistere al tempo — che è, forse, la forma più concreta di eccellenza che un’istituzione culturale possa esprimere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.