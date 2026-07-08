Blue Ambassador Award 2026: la quinta edizione arriva a Roma il 24 settembre, nel cuore della Rome Future Week

Settantadue ore di candidature ancora aperte, una scadenza fissata al 31 luglio 2026 e una cerimonia finale già inserita nel calendario della Rome Future Week: il Blue Ambassador Award torna a fare parlare di sé, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama italiano della sostenibilità marina e dell’innovazione energetica. La quinta edizione del riconoscimento, promossa da Fondazione ITSSIxellence insieme ad ALIS, porta con sé un messaggio chiaro: la cultura del mare non è un patrimonio di nicchia, ma un motore di sviluppo che attraversa settori apparentemente distanti — dalla vela all’energia, dal turismo costiero alla ricerca scientifica — e che merita visibilità istituzionale, riconoscimento pubblico e una piattaforma all’altezza della sua complessità.

La scelta di Roma come sede della cerimonia finale non è casuale né puramente simbolica. Collocare il Blue Ambassador Award all’interno della Rome Future Week — la rassegna dedicata all’innovazione e alle visioni di futuro che si svolge nella capitale dal 21 al 27 settembre 2026 — significa inserire il premio in un contesto dove le grandi sfide del presente vengono discusse con la serietà che meritano. Il 24 settembre diventa così una data doppiamente significativa: è il momento in cui le candidature si trasformano in riconoscimenti, e in cui il dibattito sul futuro dell’ecosistema marino italiano trova una voce collettiva.

Un premio che attraversa settori: dalla vela all’energia, passando per il turismo e la ricerca

Comprendere cosa sia davvero il Blue Ambassador Award richiede di abbandonare l’idea di un riconoscimento settoriale o monodimensionale. Il premio non si rivolge esclusivamente al mondo della nautica da diporto né si limita a premiare le imprese del comparto energetico rinnovabile: abbraccia invece un ecosistema molto più articolato, che comprende la vela, l’energia, la ricerca scientifica applicata al mare, il turismo costiero e le comunità che vivono lungo le coste italiane.

Questa trasversalità è uno degli elementi più interessanti dell’iniziativa. In un Paese come l’Italia — con oltre 7.400 chilometri di coste, una tradizione marinara millenaria e un sistema portuale tra i più articolati del Mediterraneo — la capacità di mettere in dialogo mondi apparentemente distanti rappresenta un valore aggiunto concreto. Un’impresa che sviluppa tecnologie per la produzione di energia da fonti marine, una cooperativa di pescatori che adotta pratiche sostenibili, un’associazione sportiva che promuove la vela come strumento di inclusione sociale: tutti questi soggetti possono trovare nel Blue Ambassador Award un punto di riferimento comune, una piattaforma di riconoscimento che supera i confini delle singole categorie professionali.

Il fatto che le candidature siano gratuite e interamente online — con scadenza al 31 luglio 2026 — abbassa ulteriormente la soglia di accesso, rendendo il premio aperto a imprese e organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore. Non è un dettaglio trascurabile: in un panorama in cui spesso i riconoscimenti istituzionali tendono a premiare i grandi operatori già affermati, la scelta di mantenere la partecipazione libera e digitale segnala una volontà precisa di intercettare anche le realtà più piccole, le startup, le associazioni del terzo settore, i progetti pilota che ancora non hanno trovato visibilità nei circuiti tradizionali.

Fondazione ITSSIxellence e ALIS: i promotori di una visione integrata

Dietro il Blue Ambassador Award ci sono due realtà che portano con sé storie e competenze distinte ma complementari. Fondazione ITSSIxellence è l’organizzatore principale del premio, con un profilo orientato alla formazione, all’innovazione e al trasferimento tecnologico nel settore marittimo e logistico. ALIS — Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile — è il soggetto promotore, e la sua presenza non è neutra: ALIS rappresenta uno dei principali attori del panorama logistico italiano, con una visione della sostenibilità che abbraccia la mobilità delle merci, la riduzione delle emissioni nei trasporti marittimi e lo sviluppo di infrastrutture portuali più efficienti.

La collaborazione tra questi due soggetti riflette una tendenza sempre più evidente nel dibattito italiano sulla transizione ecologica: la consapevolezza che le sfide ambientali non possono essere affrontate da un singolo settore in isolamento, ma richiedono alleanze trasversali tra formazione, industria, ricerca e istituzioni. Il Blue Ambassador Award si inserisce in questa logica come uno strumento di connessione: non soltanto un riconoscimento, ma un’occasione per far emergere le migliori pratiche, creare reti tra operatori e stimolare un confronto che vada oltre la singola cerimonia di premiazione.

Roma e la Rome Future Week: il contesto che amplifica il messaggio

Scegliere la Rome Future Week come cornice per la cerimonia finale del 24 settembre non è una decisione di pura opportunità logistica. La rassegna, in programma dal 21 al 27 settembre 2026, è pensata per essere un laboratorio di idee sul futuro delle città, dell’economia e della società italiana, con un’attenzione particolare ai temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della trasformazione digitale. Inserire il Blue Ambassador Award in questo contesto significa posizionarlo all’interno di una conversazione più ampia, dove il mare non è un tema di nicchia ma una delle frontiere più promettenti dello sviluppo sostenibile.

Immagine generata con AI

Roma, dal canto suo, offre una cornice istituzionale di grande rilevanza. La capitale non è tradizionalmente associata all’economia del mare come lo sono Genova, Napoli o Venezia, ma proprio per questo la sua scelta come sede della cerimonia finale porta con sé un messaggio implicito: la cultura marina e la sostenibilità degli ecosistemi costieri non sono questioni che riguardano solo le città di porto, ma sfide nazionali che meritano attenzione anche nei centri decisionali del Paese. In un momento in cui il dibattito sulla transizione ecologica è sempre più presente nell’agenda politica italiana ed europea, un premio che celebra l’eccellenza in questi ambiti trova a Roma un palcoscenico naturale.

Per approfondire il programma completo della Rome Future Week e le modalità di partecipazione agli eventi collaterali, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione, dove la quinta edizione del Blue Ambassador Award è già inserita nel calendario ufficiale. Ulteriori dettagli sul premio e sulle modalità di candidatura sono disponibili anche attraverso la copertura di ANSA Lazio, che ha seguito l’annuncio del ritorno del riconoscimento.

La finestra delle candidature: perché il 31 luglio è una scadenza da non sottovalutare

Con la scadenza delle candidature fissata al 31 luglio 2026, il tempo utile per partecipare si sta assottigliando rapidamente. La procedura è interamente digitale e gratuita, un elemento che abbatte le barriere di accesso e rende il premio concretamente raggiungibile per un ventaglio molto ampio di soggetti: imprese private di qualsiasi dimensione, organizzazioni no-profit, enti di ricerca, associazioni sportive, cooperative di comunità costiere, startup innovative nel settore energetico o ambientale.

La gratuità della partecipazione merita una riflessione più attenta. In molti contesti, i premi e i riconoscimenti di settore prevedono quote di iscrizione che possono diventare un filtro selettivo, favorendo implicitamente le organizzazioni con maggiori risorse. La scelta opposta — candidature aperte, online e senza costi — segnala una filosofia inclusiva che si allinea coerentemente con i valori che il Blue Ambassador Award intende celebrare: la sostenibilità non come privilegio di chi può permettersela, ma come pratica diffusa e accessibile.

Per le imprese e le organizzazioni che stanno valutando se candidarsi, il prossimo mese rappresenta dunque una finestra critica. La partecipazione non è soltanto un’opportunità di visibilità — per quanto significativa, considerando la cornice della Rome Future Week — ma anche un’occasione per sistematizzare e comunicare in modo strutturato le proprie pratiche di innovazione e sostenibilità, un esercizio che ha valore indipendentemente dall’esito della selezione finale.

Sport, ambiente e sviluppo: il triangolo virtuoso che il premio intende consolidare

Uno degli aspetti più interessanti del Blue Ambassador Award nella sua quinta edizione è la capacità di tenere insieme tre dimensioni che spesso vengono trattate separatamente: lo sport — con la vela come disciplina simbolo ma non esclusiva —, l’ambiente marino e lo sviluppo economico dei territori costieri. Questo triangolo virtuoso non è una costruzione retorica: riflette una realtà sempre più evidente nel panorama italiano, dove le comunità che abitano le coste si trovano a dover bilanciare esigenze economiche, pressioni ambientali e vocazioni sportive e turistiche in modo sempre più integrato.

La vela, in particolare, occupa un posto simbolicamente rilevante nell’identità del premio. Non perché sia l’unico sport marino degno di attenzione, ma perché rappresenta meglio di altri la sintesi tra competizione, rispetto dell’ambiente e cultura del mare: una disciplina che richiede conoscenza profonda degli ecosistemi marini, attenzione alle condizioni meteorologiche e climatiche, e una relazione con l’acqua che è al tempo stesso tecnica e quasi filosofica. Inserirla accanto a temi come l’energia rinnovabile e la ricerca scientifica non è un accostamento forzato, ma la traduzione visiva di una visione integrata del rapporto tra uomo e mare.

Con la cerimonia del 24 settembre ormai nel mirino e le candidature aperte fino al 31 luglio, il Blue Ambassador Award si avvicina a un appuntamento che potrebbe segnare un ulteriore salto di qualità nella sua capacità di aggregare eccellenze italiane attorno a una visione condivisa del futuro marino del Paese. La scelta di Roma e della Rome Future Week come palcoscenico non fa che rafforzare questa traiettoria: un premio che nasce dal mare, ma che ambisce a parlare a tutta l’Italia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.