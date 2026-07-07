Blue Ambassador Award 2026: quinta edizione per il riconoscimento che premia innovazione e sostenibilità

Dalla vela ai campi sportivi, dall’energia pulita alla logistica: il Blue Ambassador Award torna nel 2026 con la sua quinta edizione, confermandosi come uno dei riconoscimenti nazionali più attesi nel panorama dell’economia blu e della sostenibilità applicata. Le candidature sono già aperte — gratuitamente e interamente online — e resteranno disponibili fino al 31 luglio 2026, con la cerimonia finale fissata per il 24 settembre a Roma, nell’ambito della Rome Future Week. Un appuntamento che si preannuncia vivace, capace di mettere a confronto realtà produttive molto diverse tra loro, accomunate da un denominatore comune: l’innovazione sostenibile come leva strategica.

Cos’è il Blue Ambassador Award e chi lo promuove

Il Blue Ambassador Award è un riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza nell’innovazione e nella sostenibilità legate alla cosiddetta blue economy — quell’insieme di settori che ruotano attorno al mare, alle risorse idriche, all’energia e alla mobilità sostenibile. L’iniziativa è promossa da Fondazione ITSSIxellence, in partnership con ALIS e MAR ETS, tre soggetti che operano stabilmente nel campo della formazione, della logistica e dell’ambiente.

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione ha consolidato nel tempo una vocazione trasversale: non si rivolge a una singola categoria di imprese o professionisti, ma abbraccia organizzazioni provenienti da ogni settore produttivo. Secondo quanto comunicato dai promotori, possono candidarsi aziende energetiche, operatori della logistica, realtà del turismo, istituti di formazione e molti altri. Questa apertura è uno degli elementi che distingue il Blue Ambassador Award da altri premi di settore: l’obiettivo non è premiare la dimensione o il fatturato, ma la capacità di coniugare innovazione e responsabilità ambientale in modo concreto e misurabile.

Le aree di eccellenza premiate: dalla vela alla sostenibilità energetica

Nel 2026, il riconoscimento si concentra su tre grandi aree tematiche: la vela, lo sport in senso più ampio e la sostenibilità energetica. Si tratta di ambiti apparentemente distanti, ma che nella logica del premio trovano una coerenza precisa: tutti e tre rappresentano campi in cui l’innovazione tecnologica e la sensibilità ambientale stanno producendo trasformazioni profonde, capaci di influenzare non solo le singole organizzazioni ma interi ecosistemi economici e sociali.

La vela, in particolare, è da anni un laboratorio avanzato di sostenibilità: dai materiali impiegati nella costruzione degli scafi alle fonti energetiche utilizzate per le imbarcazioni da competizione, il settore velico ha anticipato molte delle tendenze che oggi caratterizzano l’industria nautica e quella sportiva. Premiare l’eccellenza in questo campo significa riconoscere un percorso di innovazione che ha radici profonde nel patrimonio marittimo italiano.

Sul fronte energetico, la quinta edizione del Blue Ambassador Award si inserisce in un contesto nazionale in cui la transizione verso fonti rinnovabili e modelli di consumo più efficienti è diventata una priorità non solo ambientale ma anche economica. Le aziende energetiche che si candidano portano con sé progetti capaci di dimostrare come la sostenibilità non sia un costo aggiuntivo, ma un investimento con ritorni misurabili nel medio e lungo periodo.

Come funziona la candidatura: gratuita, digitale e aperta a tutti i settori

Uno degli aspetti più significativi del Blue Ambassador Award 2026 riguarda l’accessibilità del processo di candidatura. La partecipazione è completamente gratuita e si svolge interamente online, abbattendo le barriere burocratiche che spesso scoraggiano le realtà più piccole o quelle geograficamente più periferiche. Questo approccio riflette una filosofia precisa: l’innovazione sostenibile non è appannaggio esclusivo delle grandi corporation, ma può emergere — e spesso emerge — da organizzazioni di medie o piccole dimensioni che operano in nicchie specifiche con grande efficacia.

Le candidature restano aperte fino al 31 luglio 2026, lasciando circa un mese di tempo alle organizzazioni interessate per strutturare la propria proposta. Chi intende partecipare può farlo accedendo alla piattaforma online indicata dai promotori, presentando i propri progetti e le iniziative che meglio rappresentano il percorso di innovazione e sostenibilità intrapreso. La selezione dei candidati avverrà successivamente, in vista della cerimonia finale di settembre.

Per approfondire le modalità di partecipazione e il regolamento completo, è possibile consultare le informazioni pubblicate su European Affairs, uno dei media che ha documentato il lancio della quinta edizione del premio.

Immagine generata con AI

La Rome Future Week: il contesto in cui si inserisce la cerimonia finale

La scelta di collocare la cerimonia finale del Blue Ambassador Award all’interno della Rome Future Week non è casuale. Si tratta di uno degli eventi più densi e articolati nel calendario romano dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla sostenibilità, un contesto che amplifica la visibilità del premio e lo posiziona in una cornice istituzionale e culturale di rilievo nazionale.

Roma, il 24 settembre 2026, ospiterà dunque la premiazione in un momento in cui la città sarà già attraversata da un flusso intenso di eventi, dibattiti e iniziative legate al futuro dell’economia e della società italiana. Per i vincitori del Blue Ambassador Award, questo significa non solo ricevere un riconoscimento formale, ma anche beneficiare di una vetrina straordinaria davanti a un pubblico qualificato: imprenditori, istituzioni, esperti di settore e media nazionali.

Il legame con la Rome Future Week riflette anche una tendenza più ampia nel mondo dei premi legati alla sostenibilità: sempre più spesso, questi riconoscimenti vengono integrati in ecosistemi di eventi più ampi, dove la premiazione diventa un momento di confronto e di networking piuttosto che una semplice consegna di targhe. È un formato che funziona, perché trasforma il premio in un’occasione di visibilità prolungata e di costruzione di relazioni strategiche.

Il ruolo di Fondazione ITSSIxellence, ALIS e MAR ETS

Dietro al Blue Ambassador Award c’è una rete di soggetti con competenze complementari. Fondazione ITSSIxellence si occupa di formazione tecnica e superiore, operando in un segmento cruciale per lo sviluppo delle competenze legate all’economia blu. ALIS — Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile — porta nel progetto una prospettiva industriale concreta, radicata nel mondo della logistica e dei trasporti, settori che negli ultimi anni hanno vissuto una trasformazione profonda sotto la spinta delle normative ambientali europee e delle pressioni di mercato. MAR ETS completa il quadro con una vocazione ambientale e territoriale che garantisce al premio una coerenza tematica solida.

Questa triplice partnership garantisce al riconoscimento una credibilità che va oltre la dimensione celebrativa. Non si tratta di un premio autoreferenziale, ma di un’iniziativa radicata in settori produttivi reali, capace di intercettare le trasformazioni in corso nell’economia italiana e di valorizzarle pubblicamente. Per le organizzazioni che partecipano, il confronto con questi tre soggetti rappresenta già di per sé un’opportunità di dialogo con attori che operano quotidianamente al crocevia tra innovazione, formazione e sostenibilità.

Chi volesse seguire gli sviluppi della manifestazione può fare riferimento anche alla copertura di TeleAmbiente TV, che ha dedicato spazio all’annuncio della quinta edizione del premio.

Perché candidarsi: il valore strategico di un riconoscimento nazionale

In un mercato sempre più attento ai criteri ESG — ambientali, sociali e di governance — ottenere un riconoscimento come il Blue Ambassador Award non è soltanto una questione di prestigio. Per le organizzazioni che operano in settori esposti alla concorrenza internazionale, come l’energia, il turismo o la logistica, essere certificati da un premio nazionale di questo tipo può tradursi in vantaggi concreti: maggiore credibilità presso i partner commerciali, migliore posizionamento nelle gare d’appalto pubbliche, e una narrazione aziendale più solida da proporre a investitori e stakeholder.

La gratuità della candidatura abbassa ulteriormente la soglia di accesso, rendendo il premio un’opzione praticabile anche per realtà che non dispongono di grandi budget da dedicare alla comunicazione istituzionale. In questo senso, il Blue Ambassador Award funziona come un acceleratore di visibilità a costo zero per chi ha già fatto il lavoro: chi ha davvero investito in innovazione sostenibile ha tutto da guadagnare dal partecipare, e nulla da perdere nel provarci.

Con la scadenza delle candidature fissata al 31 luglio 2026 e la cerimonia finale che si terrà a Roma il 24 settembre nell’ambito della Rome Future Week, le settimane che seguono rappresentano una finestra temporale decisiva per le organizzazioni che vogliono portare all’attenzione nazionale il proprio percorso di innovazione. La quinta edizione del premio si presenta come la più ambiziosa finora, e il panorama dei settori coinvolti — dalla vela all’energia, dallo sport alla formazione — suggerisce che il riconoscimento sia ormai diventato un punto di riferimento stabile nel calendario italiano della sostenibilità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.