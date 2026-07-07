Roma in moneta: la mostra diffusa che racconta 2.000 anni di storia attraverso le monete

Centosessanta opere, tre sedi monumentali, un unico biglietto da 36 euro valido per tutta la durata della rassegna: sono i numeri che definiscono Roma in moneta: arte e potere nella storia della città eterna, la grande mostra diffusa inaugurata il 2 luglio 2026 nella capitale. Un progetto espositivo che sceglie la moneta come chiave interpretativa per attraversare oltre due millenni di storia romana, trasformando tre dei luoghi più evocativi della città in capitoli di un racconto unitario e articolato. La formula della roma in moneta mostra diffusa — distribuita su sedi fisicamente distanti ma concettualmente connesse — rappresenta una delle scommesse più ambiziose della stagione culturale romana di quest’anno.

La rassegna è promossa dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, guidato da Alfonsina Russo, e curata da Edith Gabrielli, direttrice di VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia. Tre le istituzioni coinvolte nell’organizzazione: VIVE, il Parco archeologico del Colosseo e il Museo Nazionale Romano. Un’alleanza istituzionale di questo peso è già di per sé un segnale: raramente tre grandi realtà museali statali convergono su un unico progetto narrativo con questa coerenza tematica.

Tre sedi, tre epoche: la struttura cronologica della mostra

La scelta delle location non è casuale né meramente logistica. Ogni sede corrisponde a un’epoca precisa della storia di Roma, e la moneta — nelle sue diverse forme, materiali e funzioni — diventa il filo rosso che collega passato remoto, Medioevo e modernità in un percorso che il visitatore costruisce spostandosi fisicamente tra i quartieri della città.

Le Terme di Diocleziano: Roma antica

Il primo capitolo della mostra si apre alle Terme di Diocleziano, sede del Museo Nazionale Romano, dove il percorso espositivo è dedicato all’antichità. Non potrebbe esserci cornice più appropriata: le terme, costruite tra il 298 e il 306 d.C. e tra i complessi termali più grandi mai edificati nell’impero, ospitano oggi una delle collezioni epigrafiche e numismatiche più rilevanti d’Italia. In questo contesto, la moneta romana viene esplorata nella sua dimensione originaria: strumento di scambio economico, certo, ma soprattutto veicolo di propaganda imperiale, mezzo attraverso cui il potere si rappresentava e si diffondeva nei territori più lontani dell’impero. Le immagini impresse sul bronzo, sull’argento e sull’oro — ritratti di imperatori, divinità, monumenti, vittorie militari — costituivano di fatto il primo mass medium della storia occidentale, capace di raggiungere ogni angolo del mondo romano.

Il Tempio di Romolo: il Medioevo al Foro

Il secondo nucleo espositivo si trova al Tempio di Romolo, all’interno del Parco archeologico del Colosseo, e affronta il periodo medievale. La scelta di questo spazio — uno degli edifici meglio conservati del Foro Romano, con la sua straordinaria porta in bronzo originale ancora funzionante — aggiunge una dimensione quasi tattile alla riflessione sul potere. Nel Medioevo la moneta si carica di nuovi significati: la lotta tra papato e impero per il controllo della zecca romana, la transizione dalle monete imperiali a quelle delle autorità ecclesiastiche, il progressivo affermarsi di un’economia monetaria in un contesto che sembrava averla dimenticata. Questo segmento della roma in moneta mostra offre probabilmente il contributo storiografico più originale dell’intera rassegna, illuminando un periodo spesso trascurato nella narrativa culturale della capitale.

Il Vittoriano: modernità e contemporaneità

Il terzo e ultimo capitolo si svolge al Vittoriano, la sede principale di VIVE, dove il percorso approda alla modernità e al contemporaneo. Qui la riflessione si fa più complessa e aperta: come cambia il rapporto tra moneta, potere e rappresentazione nell’era degli stati nazionali, della banca centrale, della finanza globale? Il Vittoriano — monumento per eccellenza della Roma post-unitaria, con la sua mole bianca che domina piazza Venezia — è la cornice ideale per interrogarsi sul significato della moneta nella costruzione dell’identità nazionale italiana, dai primi anni del Regno d’Italia fino ai giorni nostri.

Oltre 160 opere: la portata del progetto

Con oltre 160 opere provenienti da musei, archivi, fondazioni e collezioni pubbliche e private, la mostra si configura come uno degli eventi culturali romani più densi dell’estate 2026. La numismatica è naturalmente al centro del progetto, ma il perimetro tematico si estende ben oltre le monete in senso stretto: medaglie, sigilli, documenti, opere d’arte figurativa, sculture e manufatti di diversa natura concorrono a costruire un quadro interpretativo che supera la specializzazione disciplinare per rivolgersi a un pubblico vasto.

Questa ampiezza è una scelta precisa. La moneta, in quanto oggetto, è insieme documento storico, opera d’arte, artefatto economico e simbolo politico. Trattarla solo come reperto numismatico significherebbe impoverirne la lettura. La curatrice Edith Gabrielli ha costruito un percorso che valorizza questa multidimensionalità, mettendo in dialogo le monete con le opere che ne condividono il contesto di produzione e circolazione, creando cortocircuiti visivi e concettuali capaci di sorprendere anche il visitatore più esperto.

Immagine generata con AI

Il formato diffuso: un modello per la cultura romana

La formula della mostra diffusa — distribuita su più sedi urbane con un unico biglietto integrato — non è una novità assoluta nel panorama italiano, ma la sua applicazione a questo livello istituzionale e con questa coerenza tematica rappresenta un precedente significativo per Roma. Il biglietto intero da 36 euro, valido per un ingresso in ciascuna delle tre sedi per l’intera durata della mostra, è pensato per incentivare il visitatore a costruire il proprio percorso nel tempo, tornando alla città in momenti diversi e scoprendola attraverso lenti differenti.

Questo modello ha implicazioni importanti anche sul piano della distribuzione dei flussi turistici e culturali. Roma soffre da anni di una concentrazione eccessiva dell’attenzione su pochi poli attrattivi — il Colosseo, i Musei Vaticani, la Fontana di Trevi — mentre aree e monumenti di straordinario valore restano relativamente poco visitati. Una mostra che porta i visitatori a muoversi tra le Terme di Diocleziano, il Foro Romano e il Vittoriano contribuisce, anche se parzialmente, a redistribuire questa pressione e a far scoprire angoli della città che meritano ben più attenzione di quanta ne ricevano normalmente.

Chiusure programmate e calendario

I visitatori che intendono pianificare la visita devono tenere conto delle chiusure programmate: la mostra resterà chiusa nelle giornate del 5 luglio, del 2 agosto e del 6 settembre 2026. Si tratta di date da segnare con attenzione, soprattutto per chi organizza la visita in coincidenza con le festività estive o con i ponti del periodo. La finestra complessiva — dal 2 luglio al 27 settembre 2026 — offre comunque quasi tre mesi di programmazione, un arco temporale generoso che permette di visitare le tre sedi in momenti diversi, approfittando della formula del biglietto cumulativo.

Il contesto istituzionale: MiC e la valorizzazione del patrimonio

La promozione da parte del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiC, guidato da Alfonsina Russo, inserisce Roma in moneta in una strategia più ampia di rilancio del patrimonio culturale statale come strumento di coesione identitaria e attrattività internazionale. Negli ultimi anni il Ministero della Cultura ha puntato su grandi mostre tematiche capaci di dialogare con il pubblico internazionale senza rinunciare alla profondità scientifica, e questo progetto si inserisce coerentemente in quella traiettoria.

La scelta di affidare la curatela a Edith Gabrielli, che dirige VIVE dall’interno di una delle istituzioni più visibili della capitale, garantisce una continuità tra la visione scientifica e quella gestionale, spesso difficile da ottenere in progetti di questa complessità. Il coinvolgimento del Parco archeologico del Colosseo — uno dei siti più visitati al mondo, con milioni di ingressi ogni anno — assicura inoltre una visibilità che poche altre istituzioni italiane potrebbero garantire.

Per approfondire il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale del Parco archeologico del Colosseo, mentre i dettagli istituzionali del progetto sono disponibili sul portale del Ministero della Cultura.

Perché vale la pena visitare la roma in moneta mostra

Al di là dei numeri e delle istituzioni, il valore di una mostra si misura sulla qualità dell’esperienza che offre al visitatore. E Roma in moneta: arte e potere nella storia della città eterna propone qualcosa di raro: la possibilità di leggere la storia di una città attraverso un oggetto quotidiano, piccolo, spesso trascurato, che si rivela invece uno specchio fedele delle ambizioni, delle paure e dei valori di ogni epoca. La moneta non mente: dice chi deteneva il potere, come voleva essere ricordato, cosa considerava degno di essere immortalato nel metallo più prezioso disponibile.

Attraversare le tre sedi della roma in moneta mostra significa attraversare Roma stessa — non la Roma dei luoghi comuni, ma quella stratificata, contraddittoria, inesauribile che emerge quando si ha la pazienza di guardare da vicino. Dalle terme imperiali al tempio del Foro, fino al bianco marmoreo del Vittoriano, il percorso costruisce una narrazione che è insieme storia dell’arte, storia economica e storia politica: tre piani di lettura che si sovrappongono senza mai confondersi, offrendo a ogni tipo di visitatore — dallo studioso al turista curioso — un livello di coinvolgimento adeguato alla propria sensibilità. Con la chiusura fissata al 27 settembre 2026, il tempo per organizzare la visita c’è, ma l’estate romana si consuma in fretta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.