La statua di Bonifacio VIII da Bologna a Roma: quasi tre metri di rame dorato per la mostra diffusa “Roma in moneta”

Quasi tre metri di altezza, una superficie interamente rivestita di rame dorato e oltre sette secoli di storia custodita nelle sale del Museo Civico Medievale di Bologna: la statua di Bonifacio VIII lascia per la prima volta la città emiliana per raggiungere Roma, dove dal 2 luglio 2026 è esposta nell’ambito della grande mostra diffusa Roma in moneta. Si tratta di uno dei prestiti più significativi della stagione espositiva italiana, capace di mettere in dialogo due città — Bologna e Roma — che nel 1300, anno in cui il Comune bolognese commissionò l’opera, erano legate da un rapporto politico e simbolico di straordinaria intensità. La statua di Bonifacio VIII a Bologna era diventata, nel corso dei secoli, uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio medievale cittadino; vederla oggi protagonista di un percorso espositivo nella capitale è un evento che raramente si ripete.

Un’opera monumentale nata nel cuore del Giubileo medievale

Il 1300 è un anno che chiunque abbia studiato la storia medievale conosce bene: è l’anno del primo Giubileo della storia cristiana, proclamato da papa Bonifacio VIII, e l’anno in cui Dante Alighieri ambienta la Commedia. In questo contesto denso di significati politici e religiosi, il Comune di Bologna decise di commissionare una statua monumentale dedicata al pontefice regnante. La scelta non era casuale: Bologna era una delle città più potenti e culturalmente vivaci dell’Italia medievale, sede di quella che viene considerata la più antica università del mondo occidentale, e il rapporto con il papato aveva implicazioni dirette sulla sua autonomia e sul suo prestigio.

Il risultato di quella commissione è un’opera imponente, alta quasi tre metri, realizzata in rame dorato. Le dimensioni stesse della statua comunicano un messaggio preciso: non si tratta di un oggetto devozionale di piccolo formato, ma di una presenza scenografica pensata per affermare visivamente l’autorità pontificia e, al tempo stesso, la capacità della città di Bologna di onorare il potere con mezzi artistici all’altezza della sua ambizione. Per oltre sette secoli questa opera ha trovato dimora nel Museo Civico Medievale di Bologna, diventando uno dei pezzi di punta delle collezioni medievali della città.

La statua Bonifacio VIII Bologna: sette secoli in una sola sede

Che un’opera risalente al 1300 abbia trascorso oltre sette secoli nello stesso museo — o comunque nello stesso contesto cittadino — è già di per sé un dato straordinario. Il Museo Civico Medievale di Bologna conserva una delle raccolte medievali più ricche d’Italia, e la statua di Bonifacio VIII ne rappresenta senza dubbio uno dei fulcri identitari. La sua presenza stabile a Bologna ha fatto sì che generazioni di studiosi, studenti e visitatori abbiano potuto ammirarla nel contesto in cui era stata concepita: una città che nel Medioevo era al centro delle rotte culturali ed economiche della penisola.

Il prestito a Roma per la mostra Roma in moneta rappresenta dunque una discontinuità significativa rispetto a questa tradizione di radicamento. Spostare un’opera di quasi tre metri, in rame dorato, richiede una logistica complessa e una responsabilità istituzionale di primo piano. Il fatto che il Museo Civico Medievale abbia accettato di concedere il prestito testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa espositiva romana e la qualità del progetto scientifico che la sostiene.

“Roma in moneta”: oltre 2.000 anni di storia raccontati attraverso le monete

La mostra che accoglie la statua di Bonifacio VIII è essa stessa un progetto di notevole ambizione. Roma in moneta è una mostra diffusa su tre sedi nella capitale, aperta dal 2 luglio al 27 settembre 2026, che ripercorre oltre duemila anni di storia romana attraverso le monete. La scelta della moneta come filo conduttore narrativo non è banale: le monete sono documenti storici di straordinaria densità, capaci di raccontare iconografie del potere, trasformazioni economiche, continuità e rotture dinastiche, cambiamenti religiosi e politici in uno spazio minimo ma carico di significato.

Attraversare duemila anni di storia romana significa partire dalla Repubblica, attraversare l’Impero, arrivare al Medioevo e toccare il periodo in cui Bonifacio VIII regnava su una Chiesa che era anche una potenza temporale di primo piano. In questo senso, l’inserimento della statua monumentale proveniente da Bologna all’interno di un percorso incentrato sulla moneta acquista una coerenza precisa: il pontefice effigiato nel rame dorato è lo stesso che, attraverso le sue emissioni monetarie e le sue politiche economiche, aveva lasciato tracce durature nel sistema finanziario medievale.

Per approfondire il programma della mostra e le sedi coinvolte, è possibile consultare le informazioni ufficiali del Ministero della Cultura, che ha confermato i dettagli dell’iniziativa, così come la scheda pubblicata da Finestre sull’Arte, che ricostruisce il progetto espositivo nelle sue linee principali.

Immagine generata con AI

Il significato del prestito: Bologna e Roma in dialogo attraverso i secoli

C’è qualcosa di simbolicamente potente nel fatto che la statua di Bonifacio VIII torni, sia pure temporaneamente, nella città che il pontefice governava spiritualmente e politicamente nel 1300. Roma e Bologna erano, in quell’anno cruciale, i due poli di una tensione politica che attraversava l’intera penisola: da un lato la Curia romana con le sue pretese di supremazia universale, dall’altro le città comunali del Centro-Nord che cercavano di affermare la propria autonomia pur riconoscendo formalmente l’autorità papale.

Il Comune di Bologna commissionò la statua in un momento in cui tale equilibrio era particolarmente delicato. Onorare il papa con un’opera di questa grandezza e di questo costo — il rame dorato era un materiale prezioso e la lavorazione di un manufatto alto quasi tre metri richiedeva risorse considerevoli — era un gesto politico oltre che artistico. Significava riconoscere pubblicamente la centralità di Bonifacio VIII nel panorama del potere medievale, ma anche dimostrare che Bologna possedeva le risorse e la capacità tecnica per produrre opere all’altezza di quel riconoscimento.

Oggi, a oltre sette secoli di distanza, quella stessa opera compie il percorso inverso: lascia Bologna e raggiunge Roma, non più come omaggio politico ma come testimonianza storica e artistica inserita in un progetto culturale che intende restituire al pubblico contemporaneo la complessità della civiltà romana in tutte le sue fasi.

Un prestito che interroga la gestione del patrimonio medievale italiano

Il trasferimento temporaneo della statua di Bonifacio VIII da Bologna a Roma apre anche una riflessione più ampia sulle pratiche di prestito che caratterizzano il sistema museale italiano. I grandi musei civici delle città del Centro-Nord — Bologna in testa, ma anche Firenze, Siena, Perugia — conservano patrimoni medievali di straordinaria qualità che spesso rimangono poco conosciuti al di fuori dei circuiti specialistici. Le mostre diffuse come Roma in moneta, che mettono in rete istituzioni diverse e consentono la circolazione temporanea di opere di primo piano, rappresentano uno strumento efficace per ampliare la visibilità di questi patrimoni.

Al tempo stesso, ogni prestito di un’opera così delicata e preziosa pone questioni concrete: la logistica del trasporto, le condizioni microclimatiche delle sale di accoglienza, la durata dell’esposizione. Nel caso della statua di Bonifacio VIII, l’arco temporale della mostra — dal 2 luglio al 27 settembre 2026, poco meno di tre mesi — è sufficientemente contenuto da limitare i rischi connessi alla permanenza fuori sede, ma abbastanza lungo da consentire a un numero significativo di visitatori di ammirarla nel contesto romano.

Tre mesi a Roma, poi il ritorno a Bologna

La finestra espositiva di Roma in moneta si chiuderà il 27 settembre 2026, e con essa si concluderà anche la permanenza romana della statua di Bonifacio VIII. Bologna riavrà la sua opera, il Museo Civico Medievale tornerà ad essere l’unico luogo al mondo dove è possibile ammirarla, e il prestito rimarrà nella memoria come uno degli episodi più rilevanti della stagione espositiva italiana del 2026.

Per chi si trovasse a Roma nei prossimi mesi, l’occasione di vedere dal vivo quasi tre metri di rame dorato commissionati nel 1300 dal Comune di Bologna — in un contesto espositivo che abbraccia oltre duemila anni di storia attraverso le monete — è difficilmente replicabile. La statua di Bonifacio VIII a Bologna è accessibile tutto l’anno, ma il dialogo che Roma in moneta costruisce tra questa opera e la storia monetaria della capitale è un’esperienza che appartiene soltanto a questa estate. Chi ha la possibilità di visitare la mostra prima del 27 settembre ha davanti a sé uno degli appuntamenti culturali più densi di significato storico dell’intera stagione italiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.