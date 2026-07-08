Il premio Arte Sostantivo Femminile compie 18 edizioni: otto donne celebrate per il loro contributo alla cultura italiana

Diciotto anni di storia, otto donne premiate nel 2026 e un messaggio che non smette di essere urgente: il talento femminile merita riconoscimento concreto, non solo celebrazione retorica. Il premio Arte Sostantivo Femminile, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, conferma la propria centralità nel panorama culturale italiano come uno dei riconoscimenti più longevi dedicati alle protagoniste dell’arte, della scienza, dell’informazione, dello spettacolo e dello sport. A guidarne la visione, con la stessa tenacia delle origini, è Maddalena Santeroni, presidente e fondatrice dell’Associazione A3M — Associazione Amici Arte Moderna — che ha trasformato un’intuizione in una tradizione riconoscibile e attesa.

Tra le premiate di questa edizione figurano nomi che il grande pubblico conosce bene: Rocio Munoz Morales, Pasquini e Leone, insieme ad altre cinque donne selezionate per i loro contributi in ambiti differenti. Un insieme eterogeneo che rispecchia la filosofia alla base del premio: l’eccellenza femminile non abita un solo settore, ma attraversa trasversalmente ogni campo dell’attività umana.

Una storia lunga diciotto anni: le radici del riconoscimento

Fondare un premio dedicato alle donne nell’arte e nella cultura non era, diciotto anni fa, un gesto scontato. Maddalena Santeroni ha costruito nel tempo un riconoscimento che oggi, alla sua XVIII edizione, rappresenta un punto di riferimento stabile nel calendario culturale italiano. L’Associazione A3M, che ne è il motore organizzativo, ha saputo mantenere viva la missione originaria: sostenere e valorizzare le donne che con il proprio lavoro contribuiscono a plasmare la società contemporanea.

La longevità del premio — diciassette anni di attività alle spalle prima di questa edizione — non è un dato puramente anagrafico. Significa che generazioni di artiste, scienziate, giornaliste, atlete e professioniste dello spettacolo hanno ricevuto un riconoscimento pubblico in un paese dove la visibilità femminile nei settori di eccellenza resta ancora spesso inferiore a quella maschile. Ogni edizione aggiunge un tassello a un mosaico collettivo che, anno dopo anno, diventa più ricco e più significativo.

Come ha sottolineato la stessa Santeroni in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, le donne vanno sostenute: una dichiarazione che suona semplice ma che, nel contesto di un premio giunto alla sua diciottesima edizione, acquista il peso di una convinzione messa alla prova nel tempo e confermata dai fatti.

Le protagoniste del 2026: da Rocio Munoz Morales a Pasquini e Leone

Sono otto le donne che nel 2026 hanno ricevuto il premio Arte Sostantivo Femminile, in rappresentanza dei diversi ambiti che il riconoscimento intende abbracciare: arte, cultura, scienza, informazione, spettacolo e sport. La selezione riflette un criterio di trasversalità che è uno dei tratti distintivi del premio fin dalle sue origini.

Rocio Munoz Morales è forse il nome più noto al grande pubblico tra le premiate di quest’anno. Attrice e conduttrice di origini spagnole naturalizzata nel tessuto culturale italiano, la sua presenza tra le vincitrici segnala come il premio Arte Sostantivo Femminile sappia guardare oltre i confini strettamente nazionali, riconoscendo il contributo di chi ha scelto l’Italia come palcoscenico della propria carriera. Accanto a lei, Pasquini e Leone completano il trio di nomi citato esplicitamente dalle fonti, in un insieme che copre ambiti diversi dello spettacolo e della vita pubblica.

Le altre cinque premiate, pur non dettagliate nelle fonti disponibili, completano un quadro che per definizione del premio stesso abbraccia scienza, informazione e sport: settori in cui le donne italiane stanno registrando progressi significativi ma nei quali la visibilità pubblica resta ancora un terreno da conquistare. La scelta di premiare otto figure contemporaneamente — e non una sola, come avviene in molti altri riconoscimenti — è essa stessa un segnale: l’eccellenza femminile non è un fenomeno raro da celebrare con parsimonia, ma una realtà diffusa che merita una mappatura ampia.

Arte, scienza, sport: perché la pluralità dei settori conta

Uno degli elementi che distingue il premio Arte Sostantivo Femminile da altri riconoscimenti analoghi è la deliberata scelta di non confinare la propria attenzione a un unico ambito disciplinare. Arte, cultura, scienza, informazione, spettacolo e sport: sei campi che, messi insieme, restituiscono una fotografia più fedele della presenza femminile nella società italiana di quanto non farebbe qualsiasi singola categoria.

Immagine generata con AI

Questa pluralità non è solo estetica. Riflette una consapevolezza precisa: le barriere che le donne affrontano nel mondo professionale non sono uniformi, ma variano profondamente da settore a settore. Nel mondo scientifico, il cosiddetto gender gap nelle posizioni apicali rimane una questione aperta a livello europeo, come documentano i rapporti periodici della European Institute for Gender Equality. Nello sport, la disparità nei finanziamenti e nella copertura mediatica tra discipline maschili e femminili è ancora marcata. Nel mondo dell’informazione, la presenza femminile nelle direzioni editoriali è cresciuta ma non ha ancora raggiunto la parità. Premiare donne che eccellono in tutti questi contesti significa riconoscere la complessità del problema e rifiutare soluzioni parziali.

Il premio Arte Sostantivo Femminile funziona quindi anche come strumento di narrazione: ogni edizione racconta una storia collettiva, quella di un paese che produce talenti femminili in ogni campo e che ha bisogno di riconoscerli pubblicamente per alimentare un circolo virtuoso di ispirazione e visibilità.

Il ruolo dell’Associazione A3M nel panorama culturale italiano

Dietro il premio c’è una struttura associativa — l’Associazione Amici Arte Moderna — che ha fatto della promozione dell’arte e della cultura il proprio terreno d’azione. La presidenza di Maddalena Santeroni non è solo un dato organizzativo: è la garanzia di una continuità di visione che ha permesso al riconoscimento di attraversare quasi due decenni senza perdere la propria identità.

Associazioni come A3M svolgono in Italia una funzione che spesso rimane nell’ombra rispetto alle grandi istituzioni pubbliche: quella di creare reti, connettere mondi diversi e dare visibilità a chi, senza un palcoscenico dedicato, rischierebbe di restare fuori dal dibattito culturale dominante. Il fatto che il premio abbia raggiunto la sua XVIII edizione in modo continuativo è la prova che questo modello funziona, e che esiste un pubblico — e una comunità — che ne riconosce il valore.

La formula del premio, che seleziona ogni anno un gruppo di donne provenienti da settori differenti, crea anche un effetto di comunità tra le premiate: figure che altrimenti non si incontrerebbero — un’artista, una scienziata, una giornalista, un’atleta — si trovano accomunate da un riconoscimento condiviso, con tutto il potenziale di contaminazione e ispirazione reciproca che questo comporta.

Diciotto edizioni come specchio dell’Italia che cambia

Guardare al premio Arte Sostantivo Femminile nella sua dimensione storica significa anche leggere, attraverso di esso, il cambiamento della società italiana negli ultimi quasi vent’anni. Le donne che venivano premiate nelle prime edizioni si muovevano in un contesto culturale e professionale diverso da quello attuale: meno consapevole delle disparità di genere, meno attrezzato linguisticamente per nominarle, meno disposto a tradurre la consapevolezza in azione concreta.

Oggi il dibattito è più maturo, ma i problemi strutturali restano. Il divario salariale tra uomini e donne in Italia si mantiene persistente, la rappresentanza femminile nei ruoli di vertice — sia nel settore privato che in quello pubblico — continua a essere inferiore alla media europea, e la conciliazione tra vita professionale e familiare rimane un nodo irrisolto che pesa in modo sproporzionato sulle donne. In questo contesto, un premio che ogni anno porta alla luce otto storie di eccellenza femminile non è un gesto simbolico: è un contributo concreto alla costruzione di un immaginario collettivo più equo.

L’XVIII edizione del premio Arte Sostantivo Femminile si inserisce dunque in un momento in cui il riconoscimento del talento femminile è al tempo stesso più necessario e più visibile che mai. Le otto donne premiate nel 2026 — da Rocio Munoz Morales a Pasquini e Leone, fino alle altre cinque protagoniste — rappresentano non solo se stesse, ma un modo di intendere l’eccellenza che non conosce confini di genere, anche se ancora troppo spesso li incontra nella pratica quotidiana. Che un premio nato quasi vent’anni fa continui a essere necessario e rilevante dice qualcosa di importante sul cammino ancora da percorrere; che esista e prosperi dice qualcosa di altrettanto importante sulla direzione in cui si sta andando.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.