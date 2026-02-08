La città meneghina è stata teatro ieri di un acceso corteo contro le Olimpiadi Invernali, evento che ha visto la partecipazione di circa 10mila persone.

Le manifestazione ha assunto toni di forte tensione, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e un netto intervento da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha condannato duramente gli oppositori dei giochi.

Proteste e scontri durante il corteo milanese

Il corteo, organizzato contro l’organizzazione delle Olimpiadi e la presenza dell’ICE in Italia, si è svolto con momenti di alta tensione, con la polizia che ha fatto ricorso a cariche e idranti per contenere i manifestanti. Sei persone, riconducibili a diversi centri sociali, sono state fermate. Non si registrano feriti gravi, ma alcuni manifestanti hanno riportato contusioni lievi.

Tra i temi che hanno animato la protesta ci sono stati anche riferimenti alla situazione di Gaza e al recente pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta «Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne». Inoltre, sono stati segnalati sabotaggi sulla linea ferroviaria di Bologna, con il taglio di cavi che ha causato ritardi e cancellazioni per tutta la giornata, un’azione che ha aggravato la tensione generale.

La Premier Meloni ha espresso un giudizio severo nei confronti dei manifestanti, definendoli «nemici dell’Italia e degli italiani». In un post sui social ha sottolineato il contrasto tra chi lavora con impegno, anche come volontario, per garantire il buon esito delle Olimpiadi, e chi invece ostacola l’evento con azioni violente e sabotaggi. La Presidente del Consiglio ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine, alla città di Milano e a chi vede vanificato il proprio lavoro a causa di queste «bande di delinquenti».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Anche gli altri due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, hanno ribadito l’importanza del nuovo pacchetto sicurezza. Tajani, attraverso un messaggio su X, ha collegato gli scontri di Milano a quelli di Torino, affermando che l’estrema sinistra ha attaccato le forze dell’ordine impegnate nella sicurezza delle Olimpiadi, giustificando così le nuove norme varate dal governo e da Forza Italia.

Salvini ha definito i responsabili degli scontri non come manifestanti, ma come criminali, sottolineando che chi aggredisce un rappresentante delle forze dell’ordine offende tutti gli italiani. Ha inoltre ribadito con orgoglio il sostegno al pacchetto sicurezza, che prevede interventi più efficaci contro chi si rende responsabile di violenze e atti vandalici.

Questa ondata di proteste e scontri si inserisce in un quadro più ampio di opposizione alle Olimpiadi definite da molti come «insostenibili». Le contestazioni riguardano non solo l’impatto economico e ambientale dell’evento ma anche la presenza di organismi come l’ICE, percepita da alcuni come simbolo di una gestione poco trasparente.