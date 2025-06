Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, torna alla carica e avvia azioni legali per riavere il simbolo.

Il Movimento 5 Stelle si trova attualmente in una fase critica, con una potenziale spaccatura che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro.

Beppe Grillo, co-fondatore e ex garante del movimento, ha recentemente annunciato un’azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del M5s. Questo sviluppo ha generato preoccupazioni e reazioni immediate all’interno del partito, attualmente guidato da Giuseppe Conte.

Movimento 5 Stelle, Grillo torna alla carica: rivuole il simbolo

Nel 2024, il Movimento ha avviato un processo di riorganizzazione, adottando una nuova Costituzione interna che ha segnato la fine del ruolo di Grillo come garante. Questo cambiamento ha suscitato polemiche, con Grillo che ha espresso la sua delusione per le scelte politiche dei nuovi dirigenti. “Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio”, ha affermato, sottolineando il suo disappunto per l’abolizione del limite di due mandati, una delle fondamenta del M5s. L’azione legale di Grillo non è solo una disputa su questioni di marchio, ma coinvolge la titolarità del diritto di utilizzo del nome e del contrassegno del partito.

Lorenzo Borrè, avvocato storico dei dissidenti pentastellati, ha evidenziato che la Corte d’Appello di Genova nel 2021 ha stabilito che il nome e il simbolo del M5s sono di proprietà di Grillo. Questo precedente legale rafforza la posizione dell’ex garante, il quale sostiene di essere l’unico titolare del diritto di utilizzo del contrassegno e del nome Movimento 5 Stelle. L’azione legale mira a inibire l’uso del nome e del simbolo da parte di Giuseppe Conte, creando una potenziale battaglia legale che potrebbe durare anni e generare divisioni interne. Questo contenzioso non è solo una questione di simbolo, ma rappresenta una lotta per il futuro ideologico e politico del Movimento.

La risposta del Movimento 5 Stelle all’annuncio di Grillo è stata chiara: “Assolutamente tranquilli”. Fonti interne hanno confermato che, se e quando dovesse esserci questa nuova iniziativa legale, i loro avvocati saranno pronti a rispondere. La posizione ufficiale del M5s è che le pretese avanzate da Grillo siano infondate e che, da quando il nuovo corso ha preso piede, non si sono registrate sconfitte giudiziarie. Questa affermazione è supportata dal fatto che le cause legali pendenti hanno visto il Movimento prevalere, costringendo i ricorrenti a pagare spese processuali e danni. Questo dato è considerato indicativo della solidità delle ragioni legali del presidente Giuseppe Conte e del suo team.

La disputa tra Grillo e Conte ha profonde implicazioni politiche. Il Movimento si trova in una fase delicata, affrontando sfide interne ed esterne. Da un lato, Grillo rappresenta una parte della base storica del M5s, che potrebbe sentirsi tradita dalle recenti scelte politiche. Dall’altro, Conte è visto come un leader che cerca di adattare il Movimento alle nuove esigenze politiche del paese, cercando alleanze che potrebbero allontanare il M5s dalle sue origini più radicali. Le tensioni tra le due fazioni potrebbero portare a una frattura definitiva, con il rischio che il Movimento 5 Stelle non riesca più a rappresentare un fronte unitario.

Questo scenario potrebbe favorire la creazione di nuove forze politiche o il rafforzamento di quelle esistenti, a scapito della rappresentanza pentastellata. La situazione attuale del Movimento 5 Stelle è caratterizzata da incertezze e potenziali conflitti. La figura di Grillo, nonostante la sua esclusione dal vertice, continua a rappresentare un punto di riferimento per una parte significativa della base. La sua azione legale potrebbe rivelarsi un catalizzatore per un dibattito più ampio sulle origini, le finalità e il futuro del Movimento.

Il M5s deve ora affrontare la sfida di rimanere coeso mentre si prepara a navigare nelle acque turbolente della politica italiana, mantenendo la propria identità senza perdere di vista le necessità di un elettorato in continua evoluzione. La questione del simbolo e del nome non è solo una battaglia legale, ma un sintomo di una crisi più ampia che potrebbe determinare il destino del Movimento 5 Stelle nel panorama politico nazionale.