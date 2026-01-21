Mentre si avvicina la data prevista per il referendum sulla giustizia, fissata dal governo per il 22 e 23 marzo, permangono ancora incertezze legate a un possibile rinvio.

La questione è al centro di un ricorso presentato da un comitato per il No, che ha raccolto oltre 500mila firme per chiedere un referendum di iniziativa popolare sulla riforma voluta dal ministro Nordio. Il Tar del Lazio si pronuncerà il 27 gennaio sulla legittimità del decreto che stabilisce la data del voto, aprendo così un nuovo capitolo di una vicenda che continua a tenere alta l’attenzione pubblica.

Sondaggi aggiornati: il ruolo decisivo degli indecisi e l’affluenza alle urne

Il comitato del No contesta la decisione del governo di anticipare la data del referendum, sostenendo che questa scelta sia stata dettata dalla volontà di evitare che la campagna referendaria potesse favorire una crescita delle adesioni contrarie alla riforma Nordio. Il termine per la raccolta firme di iniziativa popolare scadeva infatti il 30 gennaio, e la fissazione anticipata del voto avrebbe limitato il tempo utile per aumentare il consenso. Il governo, però, respinge queste accuse, definendo il ricorso “inutile” e sottolineando che, per legge, è sufficiente il sostegno di almeno un quinto dei componenti di una Camera per indire un referendum confermativo su una riforma costituzionale.

La decisione del Tar potrebbe dunque confermare la data del 22-23 marzo o sospenderla in attesa che anche la Cassazione si esprima sul secondo quesito referendario. Questo scenario aggiunge un’incognita importante sull’organizzazione della consultazione popolare.

Nonostante la possibile modifica della data, i dati delle ultime rilevazioni indicano un vantaggio ancora consistente per i favorevoli alla riforma della giustizia, che include la separazione delle carriere tra magistrati. Secondo il sondaggio Emg condotto per il Tg3, andato in onda a Linea Notte, i Sì si attestano al 48,7%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. I No sono al 30%, con un leggero incremento di 1,8 punti, mentre gli indecisi si riducono al 21,3%, in calo di 3 punti percentuali. L’affluenza stimata al momento è relativamente bassa, intorno al 43%.

Un quadro leggermente diverso emerge dall’ultima Supermedia Agi/Youtrend, che posiziona i Sì al 58,9%, con un incremento di 2,2 punti rispetto a metà dicembre 2025, e i No al 41,1%, in diminuzione della stessa entità. Questi dati sottolineano come il fronte favorevole mantenga un margine consistente, anche se la forbice si è leggermente ridotta.

L’incertezza degli indecisi e la capacità di mobilitare l’elettorato alla fine saranno probabilmente determinanti per l’esito finale del referendum. L’affluenza, infatti, si prevede più bassa rispetto a quella delle ultime elezioni politiche, stimata intorno al 55%, contro il 64% registrato nel 2022.