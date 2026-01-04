Il nuovo anno porta importanti novità per il settore scuola in Italia, con incrementi salariali significativi per docenti e personale ATA grazie al rinnovo contrattuale 2022/24. Parallelamente, si aprono le trattative per il prossimo rinnovo 2025/27, che promette ulteriori miglioramenti economici.

A supporto delle esigenze finanziarie del personale scolastico, restano attive le soluzioni di credito convenzionato, come la Cessione del quinto NoiPA e il Prestito con delega in Convenzione NoiPA, strumenti essenziali per affrontare spese importanti in modo flessibile e vantaggioso.

Incrementi salariali per docenti e personale ATA nel 2026

A partire dal 2026, gli insegnanti vedranno aumenti mensili lordi fino a 185 euro, con arretrati che possono raggiungere i 1.900 euro lordi. Il personale ATA, invece, beneficerà di incrementi fino a 194 euro mensili lordi e arretrati fino a 1.300 euro lordi. Questi miglioramenti sono frutto del recente rinnovo contrattuale che copre il biennio 2022-2024 e rappresentano un passo avanti importante nel riconoscimento economico del lavoro svolto da chi opera nelle scuole italiane.

Parallelamente si avviano le trattative per il rinnovo contrattuale 2025-2027, che dovrebbe portare ulteriori aumenti stipendiali sia per i docenti sia per il personale ATA, confermando l’attenzione del Governo e delle organizzazioni sindacali verso il comparto educativo.

Per sostenere le spese personali o familiari, molti dipendenti pubblici della scuola scelgono strumenti finanziari dedicati e garantiti dallo Stato, come la Cessione del quinto NoiPA e il Prestito con delega in Convenzione NoiPA. Questi prodotti sono particolarmente indicati per chi necessita di liquidità per consolidare debiti, acquistare un’auto, rinnovare gli spazi abitativi o affrontare spese mediche.

La Cessione del quinto NoiPA è una forma di finanziamento che consente di ottenere importi compresi tra 1.200 e 75.000 euro (o anche più, in base al quinto massimo cedibile), con un piano di rimborso che può estendersi da 2 fino a 10 anni. La rata mensile non può superare un quinto dello stipendio netto, garantendo così la sostenibilità del rimborso.

Il Prestito con delega in Convenzione NoiPA è riservato a chi ha già una cessione del quinto in corso e ha bisogno di ulteriore liquidità. Anch’esso prevede importi fino a 75.000 euro, un tasso fisso agevolato grazie alla convenzione stipulata tra il MEF e gli intermediari finanziari accreditati, e una durata che può arrivare fino a 10 anni.

La rata mensile aggiuntiva non può superare un ulteriore quinto dello stipendio netto, con un massimo complessivo di due quinti considerando la cessione già attiva. Anche questa soluzione è indicata per liquidità extra, consolidamento di debiti, acquisto di beni o spese mediche. Queste soluzioni di credito rappresentano un alleato concreto per il personale scolastico che vuole pianificare al meglio le proprie finanze, approfittando di condizioni vantaggiose e di un supporto professionale dedicato.