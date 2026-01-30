Da oggi entrano in vigore nuovi aumenti sui prezzi dei prodotti di tabaccheria, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite una circolare ufficiale.

Gli incrementi riguardano in particolare alcune marche di sigari, sigarette e tabacco trinciato, e si inseriscono nel piano di adeguamento previsto dalla legge di bilancio 2026 approvata dal Governo Meloni.

Tabacchi, quali prodotti aumentano da oggi

Gli adeguamenti tariffari sono la seconda tranche di rincari previsti per il 2026: la prima è stata applicata a metà gennaio e ha interessato diverse marche di sigarette tradizionali. Quelli di oggi, invece, riguardano tre specifiche categorie di prodotti di tabaccheria. Per quanto riguarda il tabacco trinciato, gli aumenti interessano soprattutto prodotti di alcuni marchi noti come No Name e Amsterdamer XXX. Questi rincari si inseriscono nella strategia del Governo per incrementare la tassazione su tabacchi lavorati, con l’obiettivo di ridurre i consumi e aumentare le entrate erariali.

Nel comparto dei sigari, sono state aggiornate le tariffe di vendita per alcune linee prestigiose, tra cui spiccano i nomi di J. Cortes Corona, Perla de Calvano, Diplomaticos Legendarios, Trinidad Cabildos, Partagas, H. Upmann e Ramon Allones Absolutos. Questi prodotti, molto apprezzati dagli estimatori, subiranno un aumento del prezzo che varia a seconda della confezione e del formato.

Infine, i rincari si estendono anche alle sigarette con marchi come Neos, Amigos e J. Cortes Mini: confezioni più piccole e spesso preferite da un pubblico giovane o di nicchia che vedranno un incremento di prezzo. Le nuove tabelle dei prezzi sono state diffuse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per consentire ai rivenditori di adeguare correttamente i listini.

Le tabelle riportano dettagliatamente i codici prodotto, la marca, il formato della confezione (espresso in numero di pezzi o grammi per il tabacco trinciato) e il nuovo prezzo al pubblico. Questo adeguamento ha l’effetto immediato di aumentare il costo per il consumatore finale, nel tentativo di allineare le politiche fiscali agli obiettivi di salute pubblica e di bilancio. Tuttavia, i consumatori potrebbero avvertire un impatto significativo soprattutto per quei prodotti di nicchia e di fascia alta che hanno subito incrementi più consistenti.

Le autorità hanno sottolineato che questi adeguamenti rientrano in una strategia più ampia che prevede ulteriori modifiche fiscali e di regolamentazione nel settore tabacchi, con l’intento di scoraggiare il consumo e di contrastare il mercato parallelo. Gli operatori del settore sono già al lavoro per aggiornare i sistemi di vendita e informare i clienti sulle variazioni in atto. Si prevede che i prossimi mesi porteranno nuovi sviluppi normativi e ulteriori modifiche ai prezzi di altri prodotti, secondo il calendario previsto dalla legge di bilancio e dalle disposizioni dell’Agenzia.

L’entrata in vigore di questi aumenti per sigari, sigarette e tabacco trinciato rappresenta un nuovo passo nella politica fiscale italiana sui prodotti del tabacco, con effetti diretti sia sui consumatori che sui punti vendita autorizzati.