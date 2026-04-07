Non è l’ennesimo annuncio teorico, ma una misura già operativa. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità della citisina, una sostanza naturale già conosciuta in ambito medico, che entra ufficialmente tra gli strumenti disponibili nel Servizio sanitario nazionale. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale segna un passaggio concreto: da oggi, chi decide di smettere di fumare può accedere a una terapia strutturata senza dover sostenere interamente i costi.

In un Paese dove il fumo causa oltre 90mila morti l’anno e pesa per più di 26 miliardi di euro tra spese sanitarie e costi indiretti, ogni intervento efficace assume un valore che va ben oltre la scelta individuale.

Cos’è la citisina e perché viene considerata efficace

La citisina è un principio attivo estratto dal Cytisus laburnum, una pianta appartenente alla famiglia delle Leguminose. Il suo funzionamento è diretto e mirato: agisce sugli stessi recettori cerebrali della nicotina, ma con un effetto diverso.

In pratica, riduce il bisogno fisico di fumare e attenua i sintomi tipici dell’astinenza, come irritabilità, ansia, insonnia e sbalzi d’umore. Non elimina il gesto o l’abitudine psicologica da sola, ma abbassa drasticamente quella componente biologica che spesso rende impossibile resistere.

Non è un caso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia inserito la citisina nelle linee guida già nel 2024, fino a considerarla tra le molecole essenziali nel 2025. In diversi Paesi europei è utilizzata da tempo, con risultati considerati solidi nella riduzione della dipendenza da tabacco.

Il trattamento con citisina è relativamente breve rispetto ad altre terapie: dura 25 giorni e prevede una riduzione progressiva del dosaggio. Il momento chiave arriva molto presto: secondo gli specialisti, la cessazione completa del fumo dovrebbe avvenire entro i primi cinque giorni.

Questo dettaglio cambia la prospettiva. Non si tratta di “provare a smettere”, ma di impostare un percorso con una scadenza chiara fin dall’inizio.

La terapia è indicata per persone tra i 18 e i 65 anni, ma non è pensata per essere affrontata in solitudine. I medici insistono su un punto spesso sottovalutato: il supporto dei centri antifumo è decisivo. Il farmaco riduce la dipendenza fisica, ma il comportamento, le abitudini e le ricadute richiedono un accompagnamento strutturato.

In molti casi, soprattutto tra i fumatori più accaniti, può essere necessario ripetere il ciclo.

Perché questa novità cambia davvero lo scenario

La differenza rispetto al passato non sta solo nell’efficacia della sostanza, ma nell’accessibilità. Il fatto che la citisina sia rimborsata dal Servizio sanitario nazionale, se prescritta e somministrata attraverso i centri antifumo, elimina una delle principali barriere: il costo.

E questo ha un impatto diretto. In Italia si stimano oltre 12 milioni di fumatori, molti dei quali hanno già tentato di smettere senza successo. Avere uno strumento concreto, riconosciuto e sostenuto dal sistema sanitario, aumenta le probabilità che il tentativo diventi definitivo.

Il messaggio che passa è diverso rispetto al passato: smettere di fumare non è più solo una questione di forza di volontà, ma un percorso medico a tutti gli effetti.

E proprio qui si gioca la partita più importante. Perché la disponibilità di un farmaco efficace non basta, se non cambia anche l’approccio culturale. La dipendenza da nicotina resta una delle più difficili da spezzare, ma oggi, per la prima volta dopo anni, esiste una combinazione più concreta di strumenti, supporto e accesso.