Un altro capitolo della stagione di Arthur Fils si scrive lontano dal Masters 1000 di Montecarlo. Il giovane tennista francese, classe 2004, ha ufficialmente annunciato sui suoi social che non parteciperà all’edizione 2026 del torneo.. La sua decisione, comunicata con un post su Instagram, è principalmente strategica: dopo un avvio positivo di stagione, con una semifinale a Miami, Fils ha deciso di concentrarsi sulla preparazione per i prossimi tornei sulla terra battuta, rinunciando a Montecarlo.

Fils, dalla semifinale di Miami alla rinuncia

Il giocatore numero 28 al mondo ha rivelato che la sua intenzione è di ottimizzare il resto della stagione, dedicando più tempo alla preparazione per i tornei su terra battuta, che inizieranno tra poco. Non si tratta di un infortunio o di problemi fisici, visto che il giovane tennista ha superato un periodo difficile a causa di una frattura da stress alla schiena che lo aveva tenuto fuori dai campi per sei mesi nel 2025. Ora che è tornato in piena forma, Fils sente di dover pianificare al meglio il suo calendario per ottenere i migliori risultati possibili.

Le scelte di Fils e le ripercussioni sul suo percorso

Questa decisione di saltare Montecarlo non sorprende se si guarda all’andamento della sua stagione. Dopo aver raggiunto il quarto turno a Indian Wells e una semifinale a Miami, Fils si prepara ai tornei sulla terra, con la possibile partecipazione al torneo di Barcellona come prossimo passo. La scelta di Fils fa capire quanto sia importante la gestione del proprio calendario, in una stagione lunga e intensa, e quanto i giovani talenti oggi siano sempre più consapevoli dell’importanza di non forzare il proprio ritorno per poter continuare a crescere e competere al massimo livello.