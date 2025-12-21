Il certificato medico è da sempre uno dei passaggi obbligati per i lavoratori che si trovano costretti a fermarsi per malattia. Un documento formale, indispensabile per attestare l’impossibilità temporanea a svolgere la propria attività e tutelare così diritti e doveri di entrambe le parti. Nel tempo, però, le modalità per ottenerlo sono rimaste legate a procedure spesso poco pratiche, soprattutto quando le condizioni di salute rendono complicato spostarsi.

Ora qualcosa sta cambiando. Una novità di grande rilievo promette di semplificare in modo significativo questo processo, aprendo la strada a un sistema più rapido e moderno. Si parla della visita medica telematica, una modalità che potrebbe affiancare, e in alcuni casi sostituire, quella in presenza per il rilascio del certificato di malattia. Una svolta che riguarda milioni di lavoratori e che solleva interrogativi pratici e normativi.

Capire come funziona, quando è possibile utilizzarla e quali sono i limiti da conoscere diventa fondamentale per orientarsi in un cambiamento destinato a incidere sul futuro della sanità e del lavoro.

Visita medica a distanza: ecco cosa cambia per ottenere il certificato medico da qui in avanti

Con l’approvazione del pacchetto semplificazioni e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il certificato di malattia entrerebbe in una nuova fase. La normativa aprirebbe ufficialmente alla possibilità di rilasciare il documento anche a distanza, attraverso una valutazione sanitaria telematica, segnando un passaggio atteso da tempo nel rapporto tra sanità e lavoro.

Non si tratta però di una novità immediatamente operativa. L’applicazione concreta richiederà il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, chiamata a definire regole, limiti e modalità. I tempi stimati parlano di alcuni mesi, ma il quadro normativo è ormai tracciato e la direzione appare irreversibile.

Fino a oggi, il rilascio del certificato era legato esclusivamente alla visita in presenza, in ambulatorio o a domicilio. Un sistema che, soprattutto in caso di febbre, influenza o disturbi acuti, costringeva i lavoratori a spostamenti poco compatibili con le condizioni di salute. La tele-visita nasce proprio per superare questo paradosso, consentendo al medico di valutare lo stato del paziente attraverso strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella medicina generale.

Quando la riforma sarà pienamente attiva, il percorso diventerà più rapido e coerente con le esigenze reali delle persone. Meno spostamenti, minore esposizione ai contagi e tempi ridotti per l’emissione del certificato rappresentano benefici immediati, soprattutto per chi vive lontano dallo studio medico o ha difficoltà di mobilità. I controlli restano invariati, così come le responsabilità del medico e le verifiche previste dall’Inps.

Nel frattempo, nulla cambia per i lavoratori, che continuano a seguire le procedure attuali. La tele-certificazione non introduce nuovi adempimenti, ma promette di rendere più semplice e umano uno dei momenti più delicati della vita lavorativa, riportando al centro la tutela della salute.