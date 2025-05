Problemi digestivi e gonfiore addominale sono fastidi molti comuni che colpiscono un numero elevato di persone. Per contrastarli non sempre servono medicinali, ma si può ricorrere a rimedi naturali molto efficaci con ingredienti di uso comune in casa. L’alloro è una delle erbe aromatiche più apprezzate in cucina e vanta un’importanza storica e culturale che si perde nella notte dei tempi. Utilizzato non solo per il suo profumo inconfondibile e il suo sapore unico, l’alloro è anche un prezioso alleato per la salute, in particolare per la digestione e il gonfiore addominale. Scopriamo insieme come utilizzare al meglio questa pianta dalle mille virtù.

Alloro: una pianta millenaria dalle proprietà benefiche

L’alloro, noto anche come lauro, appartiene alla famiglia delle Lauracee e si trova comunemente nel bacino del Mediterraneo. Le sue foglie, lucide e aromatiche, sono state utilizzate fin dall’antichità, non solo in cucina, ma anche in ambito medico e rituale. Nell’antica Grecia e Roma, l’alloro era considerato una pianta sacra, simbolo di gloria e sapienza, tanto che le corone di alloro venivano poste sulla testa dei vincitori di competizioni atletiche e dei poeti, da cui deriva il termine “laureato”.

Le foglie di alloro non sono solo un condimento, ma un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche. Contengono micronutrienti essenziali come il ferro, fondamentale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue. Ad esempio, due cucchiai di foglie di alloro essiccate e macinate possono soddisfare fino al 40% del fabbisogno giornaliero di ferro per un adulto. Inoltre, l’alloro è ricco di calcio, potassio e vitamina A, quest’ultima nota per le sue proprietà antiossidanti, che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi.

L’alloro è particolarmente noto per le sue proprietà digestive. Le foglie di alloro contengono oli essenziali come geraniolo, terpineolo ed eucaliptolo, che possono alleviare i disturbi gastrointestinali. Secondo la dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista, l’alloro è utile per chi soffre di gastrite e può alleviare i dolori addominali. Un metodo efficace per sfruttare queste proprietà è preparare una tisana con foglie di alloro essiccate. È sufficiente lasciare in infusione le foglie per alcuni minuti e, se si desidera, aggiungere spezie come il cardamomo o scorze di limone biologico. Questa tisana non solo favorisce la digestione, ma può anche combattere l’alitosi, spesso causata da una cattiva digestione.

Combattere il gonfiore

Le proprietà carminative dell’alloro lo rendono un rimedio efficace contro il gonfiore addominale e la flatulenza. La dottoressa Cancellato suggerisce di aggiungere alcune foglie di alloro all’acqua di ammollo o di cottura dei legumi, per renderli più digeribili e ridurre il rischio di gonfiore. Questa semplice aggiunta in cucina può fare la differenza, rendendo i legumi un alimento più leggero e facilmente tollerabile.

Sebbene l’alloro sia ricco di vitamina C, è importante notare che questa vitamina è termolabile, ovvero non resiste al calore. Pertanto, il consumo di alloro in cucina non è il modo migliore per ottenere benefici dalla vitamina C. Tuttavia, le sue proprietà antiossidanti e il suo ruolo nel supportare il sistema immunitario rimangono importanti, soprattutto se consumato fresco o in preparazioni che non prevedono una lunga cottura.Con un po’ di attenzione, l’alloro può diventare un compagno prezioso nella tua cucina e un valido alleato per la salute.