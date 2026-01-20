La riapertura di una scuola elementare nell’isolata frazione di Ginostra, sull’isola di Stromboli, sta attirando l’attenzione per la sua unicità: la scuola accoglierà infatti una sola alunna.

Questa novità è stata ufficialmente approvata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nell’ambito del piano di riorganizzazione scolastica per l’anno 2026/2027 nella provincia di Messina.

Ginostra: la scuola elementare riapre dopo oltre vent’anni

La piccola comunità di Ginostra, nota per la sua posizione remota e il numero esiguo di abitanti, vedrà così la riattivazione di un plesso scolastico che era stato chiuso da più di due decenni. La decisione arriva grazie a un progetto promosso dal Comune di Lipari, che ha a cuore la salvaguardia dell’istruzione anche nei centri più isolati e con popolazioni ridotte.

Il caso particolare riguarda una bambina, unica iscritta, figlia di una delegata comunale originaria di Ginostra e di un imprenditore edile tunisino residente sull’isola dal 2018. Questo dato è significativo perché evidenzia come la scelta di mantenere aperte scuole in luoghi marginali sia anche un modo per sostenere la coesione sociale.

Fino a oggi, il titolo di scuola elementare più piccola d’Europa apparteneva a quella di Alicudi, un’altra isola delle Eolie, che ospita due alunni. Entrambi i plessi, quello di Ginostra e quello di Alicudi, fanno parte dell’Istituto comprensivo delle Isole Eolie, che coordina 17 scuole distribuite tra le varie isole dell’arcipelago. La dirigente scolastica Patrizia Muscolino gestisce l’intero istituto, garantendo continuità educativa e attenzione alle peculiarità di ogni piccolo centro.

Questa situazione rappresenta un esempio concreto di come la scuola italiana, anche nelle sue realtà più marginali, continui a svolgere un ruolo fondamentale di presidio sociale e culturale. La riapertura della scuola a Ginostra segna un passo importante per il mantenimento del tessuto sociale e la valorizzazione delle comunità insulari.

Parallelamente a Ginostra, è stata autorizzata anche l’apertura di una scuola dell’infanzia a Leni, sull’isola di Salina, altra componente dell’arcipelago eoliano. Questi interventi sono parte di una strategia più ampia per potenziare l’offerta educativa nelle isole minori, dove la mobilità degli studenti può risultare difficoltosa.

Per Ginostra restano da definire ancora dettagli organizzativi come la scelta dell’insegnante e la sede dove si svolgeranno le lezioni, ma l’apertura è già prevista per il prossimo autunno. Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso le comunità insulari, che spesso si trovano a dover affrontare sfide legate all’isolamento geografico e alla scarsità di servizi. La riattivazione della scuola elementare a Ginostra testimonia così un impegno concreto per garantire un diritto fondamentale come quello all’istruzione, anche nelle realtà più piccole e remote del nostro Paese.