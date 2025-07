Studiare all’estero rappresenta un’opportunità unica per arricchire il proprio percorso formativo e personale. Tuttavia, non tutti gli studenti possono o desiderano usufruire del programma Erasmus.

Per chi cerca alternative valide, esistono numerosi progetti, agenzie e borse di studio che consentono di vivere un’esperienza internazionale di successo con un supporto economico e organizzativo adeguato.

Alternative all’Erasmus per studiare all’estero: agenzie e borse di studio

Partire per un’esperienza all’estero è una scelta che favorisce la crescita culturale e accademica. Certamente, il costo di un anno scolastico o universitario fuori dall’Italia può essere elevato, ma fortunatamente esistono molte soluzioni che prevedono borse di studio e programmi di mobilità finanziati. Diverse agenzie si occupano di organizzare soggiorni studio in paesi come gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia, offrendo un supporto completo che va dalla selezione alla sistemazione presso famiglie ospitanti.

Per chi desidera intraprendere il quarto anno delle scuole superiori all’estero, molte di queste agenzie propongono percorsi personalizzati che includono test psicologici, motivazionali e linguistici per valutare l’idoneità dello studente. Inoltre, vengono organizzati corsi preparatori che illustrano cosa aspettarsi dall’esperienza, fornendo consigli utili per vivere al meglio il periodo all’estero. Un aspetto importante è la possibilità di accedere a borse di studio, come quelle offerte dal bando INPS “Progetto ITACA”, dedicate a studenti di famiglie con difficoltà economiche. Questi incentivi permettono di sostenere parte dei costi, rendendo l’esperienza accessibile a un numero più ampio di giovani.

Per chi non vuole impegnarsi in un anno scolastico completo all’estero, esistono soluzioni più brevi e flessibili, come i corsi di lingua offerti da Erasmusu Education. Questa piattaforma propone una vasta gamma di corsi in Europa e oltre, a prezzi competitivi, rivolti a studenti, professionisti e insegnanti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche in un contesto internazionale.

Per gli studenti universitari, il programma Erasmus rimane una delle opzioni più conosciute per la mobilità studentesca in Europa. Tuttavia, con la Brexit è nato il Turing Scheme, un nuovo programma di scambio dedicato agli studenti britannici. Al di fuori di questi circuiti, ci sono agenzie come USAC (University Study Abroad Consortium), CIEE (Council of International Education Exchange) e AIFS (American Institute of Foreign Study) che offrono opportunità per trascorrere un periodo di studio in università straniere, soprattutto negli Stati Uniti.

Molte università europee, desiderose di attrarre studenti internazionali per migliorare il proprio posizionamento nei ranking globali, hanno ampliato l’offerta di borse di studio rivolte agli studenti non residenti. Questo fenomeno rende più accessibile la scelta di iscriversi direttamente a un ateneo estero, senza necessariamente passare per agenzie organizzatrici, con un risparmio sui costi di intermediazione.

Oltre ai fondi europei destinati al programma Erasmus, sono disponibili numerose borse di studio offerte sia dal governo italiano sia da enti esteri. Il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano è un punto di riferimento per consultare i bandi annuali dedicati alla mobilità internazionale degli studenti. Le borse di studio possono coprire spese di viaggio, alloggio e iscrizione ai corsi, agevolando il percorso verso un’esperienza formativa all’estero. Oltre allo studio, molte agenzie propongono anche programmi di volontariato o lavoro all’estero, esperienze che possono risultare più economiche ma altrettanto arricchenti dal punto di vista umano e professionale.

La scelta dipende dagli obiettivi personali e dal tipo di esperienza che si vuole vivere fuori dall’Italia. Per chi cerca un alloggio nella città straniera, piattaforme come Erasmusu offrono un’ampia gamma di soluzioni, da camere e monolocali a appartamenti e studentati, facilitando così l’inserimento nella nuova realtà. Erasmusu Education si conferma come una risorsa ideale per chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche e vivere un’esperienza internazionale, rivolgendosi non solo agli studenti ma anche a insegnanti e lavoratori motivati a crescere professionalmente attraverso corsi all’estero.