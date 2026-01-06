Dopo la ratifica finale del contratto scuola 2022-2024 avvenuta a dicembre 2025, sono emersi aggiornamenti significativi riguardo agli arretrati economici destinati a docenti e personale ATA.

Le cifre sono state ufficialmente confermate e il calendario delle operazioni di accredito è quasi definitivo, con alcune date chiave da tenere sotto osservazione per il corretto pagamento dei conguagli previsti nel mese di gennaio 2026.

Importi degli arretrati per docenti: dettagli e progressioni economiche

Gli importi degli arretrati per i docenti variano in relazione all’ordine scolastico e all’anzianità di servizio, con un aumento progressivo che riflette l’esperienza maturata. Le cifre sono state stabilite con precisione e si articolano come segue:

Infanzia e Primaria

Gli insegnanti e gli educatori dei primi cicli scolastici riceveranno importi differenziati per fascia di anzianità:

0-8 anni: 1.403,54 €

9-14 anni: 1.520,28 €

15-20 anni: 1.663,68 €

21-27 anni: 1.765,34 €

28-34 anni: 1.925,24 €

Oltre 35 anni: 2.001,94 €

Scuola Secondaria di I grado

Il valore degli arretrati è sensibilmente più alto rispetto al precedente ordine:

0-8 anni: 1.493,50 €

9-14 anni: 1.630,00 €

15-20 anni: 1.789,78 €

21-27 anni: 1.907,56 €

28-34 anni: 2.086,44 €

Oltre 35 anni: 2.173,54 €

Scuola Secondaria di II grado

I docenti della scuola superiore, in possesso di laurea, percepiranno tra gli importi più elevati previsti dal contratto:

0-8 anni: 1.493,50 €

9-14 anni: 1.664,58 €

15-20 anni: 1.834,24 €

21-27 anni: 2.002,20 €

28-34 anni: 2.173,54 €

Oltre 35 anni: 2.261,68 €

Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP)

Gli arretrati per gli ITP seguono un andamento simile a quello della primaria nelle prime fasce, ma mostrano una crescita più marcata nelle ultime fasce d’anzianità:

0-8 anni: 1.403,54 €

9-14 anni: 1.520,28 €

15-20 anni: 1.665,24 €

21-27 anni: 1.814,22 €

28-34 anni: 1.974,90 €

Oltre 35 anni: 2.051,60 €

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riceverà anch’esso gli arretrati, con importi differenziati in base all’anzianità e alla specificità della mansione.

Collaboratori scolastici

Importi in crescita graduale, con una soglia massima che supera i 1.550 euro:

0-8 anni: 1.301,34 €

9-14 anni: 1.375,18 €

15-20 anni: 1.429,00 €

21-27 anni: 1.483,34 €

28-34 anni: 1.523,12 €

Oltre 35 anni: 1.551,98 €

Operatori scolastici

Questa figura, introdotta di recente, percepirà importi leggermente superiori rispetto ai collaboratori:

0-8 anni: 1.322,14 €

9-14 anni: 1.394,42 €

15-20 anni: 1.449,54 €

21-27 anni: 1.504,40 €

28-34 anni: 1.543,66 €

Oltre 35 anni: 1.573,30 €

Assistenti amministrativi e tecnici

I conguagli per il personale tecnico e di segreteria partono da cifre superiori ai 1.400 euro per i neoassunti:

0-8 anni: 1.416,60 €

9-14 anni: 1.510,02 €

15-20 anni: 1.581,26 €

21-27 anni: 1.651,20 €

28-34 anni: 1.701,90 €

Oltre 35 anni: 1.740,90 €

Il mese di gennaio 2026 sarà determinante per l’accredito degli arretrati. Il calendario di riferimento prevede fasi precise per la gestione dei conguagli e delle emissioni:

12 e 13 gennaio : sospensione delle funzioni operative per l’elaborazione dei conguagli; le modifiche potrebbero essere visibili già dal 13 gennaio.

: sospensione delle funzioni operative per l’elaborazione dei conguagli; le modifiche potrebbero essere visibili già dal 13 gennaio. 15 gennaio : emissione urgente con chiusura anticipata della “Gestione stipendi” alle 14:00.

: emissione urgente con chiusura anticipata della “Gestione stipendi” alle 14:00. 16 gennaio : emissione straordinaria estesa anche ai supplenti brevi e saltuari.

: emissione straordinaria estesa anche ai supplenti brevi e saltuari. 24 gennaio : apertura straordinaria degli uffici NoiPA dalle 7:00 alle 13:00 per completare le operazioni.

: apertura straordinaria degli uffici NoiPA dalle 7:00 alle 13:00 per completare le operazioni. 26 gennaio: emissione ordinaria della rata di febbraio.

Gli interessati sono invitati a monitorare attentamente il portale NoiPA e le comunicazioni ufficiali per verificare la disponibilità degli accrediti e segnalare tempestivamente eventuali anomalie.