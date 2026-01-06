Dopo la ratifica finale del contratto scuola 2022-2024 avvenuta a dicembre 2025, sono emersi aggiornamenti significativi riguardo agli arretrati economici destinati a docenti e personale ATA.
Le cifre sono state ufficialmente confermate e il calendario delle operazioni di accredito è quasi definitivo, con alcune date chiave da tenere sotto osservazione per il corretto pagamento dei conguagli previsti nel mese di gennaio 2026.
Importi degli arretrati per docenti: dettagli e progressioni economiche
Gli importi degli arretrati per i docenti variano in relazione all’ordine scolastico e all’anzianità di servizio, con un aumento progressivo che riflette l’esperienza maturata. Le cifre sono state stabilite con precisione e si articolano come segue:
Infanzia e Primaria
Gli insegnanti e gli educatori dei primi cicli scolastici riceveranno importi differenziati per fascia di anzianità:
- 0-8 anni: 1.403,54 €
- 9-14 anni: 1.520,28 €
- 15-20 anni: 1.663,68 €
- 21-27 anni: 1.765,34 €
- 28-34 anni: 1.925,24 €
- Oltre 35 anni: 2.001,94 €
Scuola Secondaria di I grado
Il valore degli arretrati è sensibilmente più alto rispetto al precedente ordine:
- 0-8 anni: 1.493,50 €
- 9-14 anni: 1.630,00 €
- 15-20 anni: 1.789,78 €
- 21-27 anni: 1.907,56 €
- 28-34 anni: 2.086,44 €
- Oltre 35 anni: 2.173,54 €
Scuola Secondaria di II grado
I docenti della scuola superiore, in possesso di laurea, percepiranno tra gli importi più elevati previsti dal contratto:
- 0-8 anni: 1.493,50 €
- 9-14 anni: 1.664,58 €
- 15-20 anni: 1.834,24 €
- 21-27 anni: 2.002,20 €
- 28-34 anni: 2.173,54 €
- Oltre 35 anni: 2.261,68 €
Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP)
Gli arretrati per gli ITP seguono un andamento simile a quello della primaria nelle prime fasce, ma mostrano una crescita più marcata nelle ultime fasce d’anzianità:
- 0-8 anni: 1.403,54 €
- 9-14 anni: 1.520,28 €
- 15-20 anni: 1.665,24 €
- 21-27 anni: 1.814,22 €
- 28-34 anni: 1.974,90 €
- Oltre 35 anni: 2.051,60 €
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riceverà anch’esso gli arretrati, con importi differenziati in base all’anzianità e alla specificità della mansione.
Collaboratori scolastici
Importi in crescita graduale, con una soglia massima che supera i 1.550 euro:
- 0-8 anni: 1.301,34 €
- 9-14 anni: 1.375,18 €
- 15-20 anni: 1.429,00 €
- 21-27 anni: 1.483,34 €
- 28-34 anni: 1.523,12 €
- Oltre 35 anni: 1.551,98 €
Operatori scolastici
Questa figura, introdotta di recente, percepirà importi leggermente superiori rispetto ai collaboratori:
- 0-8 anni: 1.322,14 €
- 9-14 anni: 1.394,42 €
- 15-20 anni: 1.449,54 €
- 21-27 anni: 1.504,40 €
- 28-34 anni: 1.543,66 €
- Oltre 35 anni: 1.573,30 €
Assistenti amministrativi e tecnici
I conguagli per il personale tecnico e di segreteria partono da cifre superiori ai 1.400 euro per i neoassunti:
- 0-8 anni: 1.416,60 €
- 9-14 anni: 1.510,02 €
- 15-20 anni: 1.581,26 €
- 21-27 anni: 1.651,20 €
- 28-34 anni: 1.701,90 €
- Oltre 35 anni: 1.740,90 €
Il mese di gennaio 2026 sarà determinante per l’accredito degli arretrati. Il calendario di riferimento prevede fasi precise per la gestione dei conguagli e delle emissioni:
- 12 e 13 gennaio: sospensione delle funzioni operative per l’elaborazione dei conguagli; le modifiche potrebbero essere visibili già dal 13 gennaio.
- 15 gennaio: emissione urgente con chiusura anticipata della “Gestione stipendi” alle 14:00.
- 16 gennaio: emissione straordinaria estesa anche ai supplenti brevi e saltuari.
- 24 gennaio: apertura straordinaria degli uffici NoiPA dalle 7:00 alle 13:00 per completare le operazioni.
- 26 gennaio: emissione ordinaria della rata di febbraio.
Gli interessati sono invitati a monitorare attentamente il portale NoiPA e le comunicazioni ufficiali per verificare la disponibilità degli accrediti e segnalare tempestivamente eventuali anomalie.