Nel contesto dell’istruzione pubblica italiana, si registra un momento di profonda trasformazione e sfide crescenti, con dati aggiornati per l’anno scolastico 2025/2026 che indicano una significativa riduzione degli organici sia tra il personale docente che tra gli ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari).

A fronte di un calo demografico che continua a influenzare negativamente il sistema scolastico, emerge una nuova proposta di legge di iniziativa popolare che punta a rivoluzionare la composizione delle classi, proponendo un limite massimo di venti studenti per classe, con l’obiettivo di garantire un’istruzione di qualità superiore.

Scuola le sfide del futuro e la proposta

Secondo le ultime previsioni ministeriali, nel prossimo anno scolastico si assisterà a una diminuzione di 5.660 posti per docenti negli organici comuni e di potenziamento, mentre a partire da settembre 2026 si prevede anche un taglio di 2.147 collaboratori scolastici. Questa riduzione del personale incide pesantemente sull’organizzazione quotidiana delle scuole, soprattutto in un momento in cui il calo degli iscritti avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per affrontare strutturalmente problemi storici come il sovraffollamento delle classi.

La questione delle classi sovraffollate è infatti una delle più annose, aggravata da tagli lineari alla spesa scolastica iniziati nel 2008, che hanno ridotto il budget per l’istruzione di circa 3 miliardi di euro e comportato la perdita di oltre 130.000 unità tra docenti e personale ATA. Questo ha determinato un aumento del numero medio di alunni per classe, con effetti negativi che permangono tuttora in molte realtà territoriali italiane. La presenza di classi particolarmente numerose rappresenta un ostacolo rilevante per l’inclusione scolastica, soprattutto quando in aula sono presenti studenti con disabilità.

In numerose scuole italiane, specialmente in contesti socio-economici complessi, si registrano situazioni in cui il numero di alunni con bisogni educativi speciali supera i limiti stabiliti dalla normativa vigente, complicando ulteriormente il lavoro degli insegnanti. La didattica tende così a diventare prevalentemente frontale e meno personalizzata, penalizzando gli studenti più fragili e compromettendo il loro percorso di apprendimento e integrazione.

A queste difficoltà si aggiunge il nuovo dimensionamento scolastico, che ha portato all’accorpamento di diversi plessi con conseguente aumento delle dimensioni degli istituti. Questo processo ha creato una distanza organizzativa più marcata tra la dirigenza scolastica e le singole sedi, complicando la gestione delle esigenze quotidiane e la capacità di risposta alle comunità scolastiche locali. La proposta di legge di iniziativa popolare, intitolata “Non più di 20 alunni per classe – Facciamo spazio a un’istruzione di qualità”, mira a ribaltare questa situazione con interventi mirati:

Un massimo di 20 studenti per classe, con una riduzione a 18 nel caso di presenza di un alunno con disabilità;

Un tetto massimo di 15 alunni qualora nella stessa classe siano presenti più studenti con disabilità;

Un numero minimo di 14 studenti per la formazione delle classi, per evitare classi troppo piccole e garantire l’efficienza organizzativa.

Parallelamente, si propone una revisione dei parametri per l’assegnazione di dirigenti scolastici e DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), con una riduzione da 900 a 400 alunni per l’attribuzione di tali figure a tempo indeterminato e una soglia ancora più bassa, 200 alunni, per istituti ubicati in piccole isole, zone montane o aree con specificità linguistiche.

L’attenzione della proposta si concentra anche sulle aree più svantaggiate del Paese, in particolare il Mezzogiorno e le zone interne, con azioni mirate a contrastare la dispersione scolastica e lo spopolamento, migliorando al contempo la sicurezza e il benessere nelle scuole attraverso un potenziamento del personale ATA. Questi operatori sono considerati fondamentali non solo per la sorveglianza e l’assistenza, ma anche per la gestione degli edifici scolastici e la creazione di ambienti di apprendimento più sicuri e accoglienti.

L’iniziativa si inserisce quindi in un dibattito più ampio sulla necessità di garantire una scuola pubblica più efficiente, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del futuro, a partire dal rispetto di un numero massimo di alunni per classe che possa davvero favorire la qualità dell’insegnamento e il benessere degli studenti.