Si avvicinano le date per le iscrizioni alla scuola per l’anno 2026/2027, un momento cruciale per studenti e famiglie in vista della programmazione del percorso educativo. Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 gennaio fino al 14 febbraio 2026.

Anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma l’importanza della digitalizzazione delle procedure attraverso la piattaforma Unica, che semplifica l’accesso e la gestione delle iscrizioni per il primo e il secondo ciclo di istruzione.

Iscrizioni online, modalità di accesso e date

Le iscrizioni ai vari ordini di scuola, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che scelgono di aderire volontariamente alla modalità digitale, avverranno quasi esclusivamente online tramite la piattaforma Unica. Per accedere al sistema è necessario utilizzare credenziali sicure come SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o il sistema europeo eIDAS.

Rimangono tuttavia escluse dalla procedura digitale le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e le iscrizioni nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Trento e Bolzano, che devono essere effettuate con modalità tradizionali, ovvero presentando la domanda direttamente presso le segreterie scolastiche. Inoltre, il Ministero definisce annualmente specifici percorsi per i quali l’iscrizione rimane cartacea.

Per agevolare la scelta del percorso educativo e formativo, la piattaforma Unica offre una ricca gamma di strumenti di orientamento. Attraverso la sezione “Cerca la tua scuola”, le famiglie possono consultare informazioni dettagliate sugli istituti, accompagnate da sezioni dedicate all’orientamento rivolte in particolare agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Fra gli strumenti disponibili si segnalano:

“Il tuo percorso” : un supporto personalizzato per la scelta scolastica.

: un supporto personalizzato per la scelta scolastica. “E-Portfolio” : per raccogliere e valorizzare le esperienze e competenze acquisite.

: per raccogliere e valorizzare le esperienze e competenze acquisite. “Docente tutor” : il riferimento scolastico per accompagnare gli studenti.

: il riferimento scolastico per accompagnare gli studenti. “Guida alla scelta” : materiale esplicativo sulle opzioni formative.

: materiale esplicativo sulle opzioni formative. “Statistiche su istruzione e lavoro” : dati aggiornati per orientare le decisioni.

: dati aggiornati per orientare le decisioni. La recente implementazione di “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un servizio digitale innovativo che sfrutta la realtà virtuale per offrire un’esperienza immersiva e interattiva nell’esplorazione delle opportunità di studio e lavoro.

Queste novità tecnologiche rappresentano un importante passo avanti per il sistema scolastico italiano, che mira a integrare strumenti digitali avanzati per migliorare la qualità dell’orientamento, riducendo le difficoltà e i dubbi nella scelta del percorso formativo.

Fra le conferme di rilievo per il prossimo anno scolastico, resta aperta la possibilità di presentare domanda di iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale. Si tratta di percorsi pensati per coniugare formazione tecnica e professionalità in tempi più brevi, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico.

Inoltre, continua l’offerta del Liceo del Made in Italy, un percorso liceale innovativo che valorizza le eccellenze italiane nel campo della cultura, del design, dell’enogastronomia e delle produzioni artigianali e industriali di qualità. Questa proposta formativa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di figure preparate a promuovere e valorizzare l’identità italiana nel mondo.