“Fumetti Verticali” è il documentario che fa il punto sul mondo dei fumetti in Italia

Tra i fenomeni interessanti cui stiamo assistendo in questo periodo storico, c’è l’attenzione nuova nei confronti di alcuni mondi sempre esistiti e anche ben popolati, ma che ora vengono riscoperti e aperti a un pubblico più ampio di curiosi. Tra questi mondi, quello dei fumetti e dei graphic novel, che nasconde un mercato florido e dinamico di consumatori fedeli a tanti appassionati ma che rappresenta, forse, ancora una nicchia (purtroppo, o per fortuna).

Per entrare nel mondo dei fumetti e conoscere un po’ la sua storia e il modo in cui il fumetto sia cambiato con l’avvento del computer, di Internet e dei social network, c’è un documentario disponibile su YouTube che fa per voi: “Fumetti Verticali – dall’edicola alla rete”. In un’ora avrete la possibilità di farvi un quadro chiaro e completo della situazione ad oggi e dei possibili sviluppi del fumetto italiano, indagando su alcune questioni e rispondendo ad alcuni quesiti che, chi lavora in questo mondo, si pone continuamente: meglio cartaceo o digitale? Tavoletta grafica sì, tavoletta grafica no? Web o canali tradizionali?

Il documentario, autoprodotto e frutto di un duro lavoro, è davvero ben fatto e degno di lode. Complici le grafiche accattivanti, le musiche, le scene lucide, il montaggio dinamico, il discorso scorre facile e la narrazione è scorrevole e attraente. Il progetto è volutamente corale e a parlare sono solo gli intervistati, con le loro voci e la loro esperienza. Si tratta di ben 42 volti tra fumettisti, giornalisti, editori. Tra i più noti: Zerocalcare, Sio, Igort, Roberto Recchioni, Alice Milani, Cristina Portolano, Leo Ortolani, Mario Gomboli, Michele Foschini, Ritardo, Silvia Rocchi, Ratigher, Serena Schinaia, Matteo Stefanelli.

In una città moderna e avanzata ma con un gusto ancora legato al passato, si inserisce la struttura del documentario, diviso in 6 capitoli, ognuno dei quali descrive uno specifico argomento: il pre-internet, il disegno digitale, la diffusione dei web comics, l’uso dei social network come trampolino di lancio, metodi alternativi di finanziamento (crowdfounding, patreon etc…), e il futuro del fumetto.

Il documentario era stato realizzato in occasione del Lucca Comics 2019, reso disponibile gratuitamente in questi giorni. Un grazie va a Daniel Oren e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, perché la qualità non passi inosservata.

Fumetti Verticali è dedicato alla memoria di Federico Memola: amico e fumettista straordinario recentemente scomparso.

Fumetti Verticali è su Facebook, su Instagram e, ovviamente, su YouTube.

