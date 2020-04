Estate 2020: i poster pubblicitari per un lussuoso turismo senza uscire di casa

Il turismo non si ferma. Divieto di uscire? Frontiere chiuse? No treni? No aerei? Niente mare quest’estate? Prenota un viaggio a casa tua! Se al momento i viaggi per il mondo sono impossibili, sappiate che il Coronavirus Tourism Bureau sta spingendo proprio in questi giorni la sua ultima campagna pubblicitaria con i suoi Travel Poster!

Pomeriggio troppo caldo in balcone? Fuggi dal sole e riparati all’ombra, visita le tua pianta d’appartamento e riposati al fresco sventolare delle sue fronde. Giornata faticosa, tua madre ti ha fatto sbroccare e tuo fratello pure? Molto bene, ecco la soluzione giusta per te: fa’ un viaggio nella tua vasca da bagno comoda e spaziosa, e ammira la tua prestigiosa collezione di rotoli di carta igienica. Volendo si può prenotare anche per due ma se il partner si trova in un’altra casa, trova il lato positivo: potrai sguazzare e rilassarti nelle acque tiepide della tua vasca da bagno ancora più liberamente e stare senza pensieri. Infine, naviga sul tuo divano, cavalca le onde dei tuoi cuscini e attraversa gli oceani comodamente da casa, passando da un canale all’altro della tv e continua a guardare mille film dieci alla volta!

L’autrice di queste meraviglie, proprio belle dal punto di vista grafico e belle dal punto di vista del contenuto e dell’idea, è Jennifer Baer, graphic designer e illustratrice made in California. Si tratta di una serie di poster a tema Coronavirus che promuovo le più lussuose attività turistiche possibili in questo periodo di quarantena, nel tentativo di sostenere il reiterato fondamentale stay home, stay safe.

I poster della Baer sono in vendita su Society6. Segui l’artista su Instagram e sostieni il suo lavoro anche su Patreon.