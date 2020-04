Valanga di nostalgia per il ritorno di The OC su Italia1

Molti di noi sono già in postazione: The O.C. torna su Italia1 da domani, ogni giovedì alle 19.00, due puntate a serata fino al 5 maggio, per essere poi ritrasmessa sul canale LA5 in prima serata.

Le vicende di Ryan, Marissa, Seth e Summer hanno accompagnato i pomeriggi di molti adolescenti dal 2003 al 2007, risposta dei primi anni Zero ai ragazzi cresciuti con Beverly Hills 90210 negli anni ’90. Una serie televisiva teen drama che ha fatto sognare, innamorare e appassionare, e che ogni tanto riemerge fra i ricordi dei tempi andati di scuola, quando dopo i compiti si accendeva la televisione e ci si tuffava in Malcolm, Lizzie McGuire, Dawson’s Creek, One Tree Hill, 7th Heaven… Con loro e con altre serie televisive, The O.C ha segnato una generazione, mostrando il mondo degli adolescenti con i loro problemi: alcol, droga, criminalità giovanile, temi che in quegli anni erano poco rappresentati ed esplorati in ambito televisivo.

Al termine della sigla California dei Phantom Planet (ed è subito lacrimuccia), The O.C. racconta la storia di Ryan, giovane problematico proveniente da una famiglia disagiata (madre alcolizzata e fratello e padre in carcere) che viene adottato dai Cohen. Insieme a Seth, fratello adottivo, i ragazzi vivono la vita scolastica da outsider nel mondo materialista, superficiale, ricco e ipocrita di Newport Beach cui appartiene Marissa Cooper, la ragazza della porta accanto di cui Ryan si innamora. E poi c’è Summer, la classica e stereotipata ragazza “più carina della scuola”, con cui Seth avrà una storia che durerà per tutte e quattro le stagioni.

In attesa di sapere come sarà guardare con occhi diversi la serie televisiva che avevamo tanto amato quando eravamo molto più giovani e belli, gustiamoci ancora una volta alcune delle scene indimenticabili di The O.C.