Apri il tuo spazio di coworking con Cowo®, supporto completo

COMUNICATO STAMPA

Lo smart working è il paradigma lavorativo destinato a riscrivere la produttività, pressoché in ogni declinazione. È lo scenario che vede protagonista il coworking, grazie a opportunità di collaborazione e nuove occasioni di business. Ma approfittare delle potenzialità del settore non è semplice, senza adeguata preparazione. Ecco perché Cowo®, la Rete dei coworking indipendenti con oltre 100 spazi condivisi in Italia e Svizzera, mette a disposizione dei suoi affiliati un know-how affinato in oltre 12 anni di attività. Un supporto per affrontare, con serenità, le sfide del coworking.

La realizzazione del proprio progetto, grazie a Rete Cowo®, approfitta di un’assistenza che interessa ogni aspetto: dall’analisi della fattibilità a quella della redditività, dalle autorizzazioni agli investimenti. Il Network assiste, ogni giorno, i suoi affiliati dall’avvio allo sviluppo dell’attività, in una logica di condivisione di esperienze, competenze e soluzioni.

I suoi fondatori, Massimo Carraro e Laura Coppola, sono inoltre pionieri del settore. Utilizzando gli uffici dell’agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle, di cui sono soci, nell’aprile del 2008 inaugurano nel quartiere Lambrate di Milano il primo spazio di lavoro condiviso d’Italia.

Grazie a Cowo® avviare e sviluppare un’iniziativa di coworking è più semplice

Il business plan per la propria attività è uno dei requisiti essenziali e deve includere varie analisi di fattibilità, per le quali Cowo® è pronta a fornire tutto il supporto e le indicazioni che servono per fare centro. Tra gli elementi da considerare troviamo infatti valutazione delle potenzialità commerciali, prezzi e articolazione della proposta, marketing territoriale, iniziative da intraprendere, eventuale ampliamento dei servizi, eccetera.

Viene fornita assistenza anche per aspetti tecnici particolarmente delicati come il contratto affitto coworking. Mentre nell’ambito dei servizi disponibili troviamo la consulenza con sopralluogo virtuale, per una valutazione puntuale degli spazi, anche in merito alla loro organizzazione.

Rete Cowo® è un’esperienza completamente diversa da quella che caratterizza il franchising. Il Network prevede costi più sostenibili e un eccellente rapporto costi-benefici. Non c’è alcuna percentuale sui profitti degli affiliati, non ci sono vincoli in uscita, non sono applicati requisiti e format arredativi. L’affiliazione ha durata annuale e non sono adottate logiche speculative.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi. Come scoprire tutti gli altri? Visita ora Cowo®: https://cowo.it/.