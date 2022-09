Bagno di domani: 5 idee per rinnovarlo con i mobili colorati

Quando si vuole dare vitalità e luce al bagno di casa, non è necessario ristrutturare tutto l’ambiente, basta, talvolta, aggiungere qualche piccolo elemento d’arredo un po’ più particolare per conferire maggiore dinamicità ed energia all’atmosfera che sta intorno.

Una delle ultime tendenze, è quella di arredare la stanza da bagno con un mobile colorato: indipendentemente dal colore e dallo stile, si tratta di una soluzione perfetta per far rinascere un ambiente considerato spento. Sia che si preferisca un mobile a tinta unica sia che si tenda a scegliere un mobile dalle fantasie più particolari e originali, le proposte non mancano di certo.

Tra colori, forme e decori, i modelli a cui fare riferimento sono praticamente infiniti. Tra i mobili bagno Leroy Merlin, per esempio, spiccano arredi sempre più innovativi e particolari. Se si ha qualche dubbio su come scegliere un mobile colorato per il bagno, è bene seguire alcuni consigli di tendenza che permettano di progettare al meglio l’ambiente dedicato alla cura e al benessere del corpo.

Arredare una stanza da bagno moderna con mobili colorati

Quando si vuole dare vitalità e luce al bagno di casa, non è necessario ristrutturare tutto l’ambiente, basta, talvolta, aggiungere qualche piccolo elemento d’arredo un po’ più particolare per conferire maggiore dinamicità ed energia all’atmosfera che sta intorno.

Una delle ultime tendenze, è quella di arredare la stanza da bagno con un mobile colorato: indipendentemente dal colore e dallo stile, si tratta di una soluzione perfetta per far rinascere un ambiente considerato spento. Sia che si preferisca un mobile a tinta unica sia che si tenda a scegliere un mobile dalle fantasie più particolari e originali, le proposte non mancano di certo.

Tra colori, forme e decori, i modelli a cui fare riferimento sono praticamente infiniti. Tra i mobili bagno Leroy Merlin, per esempio, spiccano arredi sempre più innovativi e particolari. Se si ha qualche dubbio su come scegliere un mobile colorato per il bagno, è bene seguire alcuni consigli di tendenza che permettano di progettare al meglio l’ambiente dedicato alla cura e al benessere del corpo.

1. Mobile per bagno color pastello o ispirazioni naturali

I colori pastello sono la soluzione ideale per conferire allo spazio dedicato al bagno, luce e armonia. Qualunque sia la tonalità, la sfumatura pastello è capace di donare brillantezza e luminosità anche ai bagni più bui e piccoli. Se, invece, si vuole optare per l’originalità, le ispirazioni naturali per i mobili bagno colorati sono la scelta perfetta. Si tratta di colori che ricordano gli elementi naturali, quali marrone, rosso, grigio, verde e così via, in grado di creare un contesto decorativo capace di rendere l’atmosfera fresca e rilassata.

2. Arredare la stanza da bagno con un mobile blu o verde: i colori della tranquillità

Il verde e il blu sono i colori simbolo della tranquillità e della calma; inserire all’interno di una stanza da bagno un mobile in una di queste due tonalità, renderà l’ambiente fresco e rigenerante. Il colore del mare, secondo la cromoterapia, diffonde tranquillità e senso di pulizia: di conseguenza si rimanda direttamente al concetto di igiene, relax e benessere. Arredare la stanza anche solo con un mobile bagno colorato blu o verde, favorisce il rilassamento della mente e del corpo. Il verde e il blu, inoltre, sono perfetti per gli ambienti piccoli in quanto rendono l’ambiente visivamente più ampio e arioso.

3. Dark room: arredare un bagno con colori scuri

Quando si vuole arredare la camera dedicata al bagno in modo da renderla più lussuosa e raffinata, una tendenza sempre più in voga, soprattutto per chi predilige uno stile moderno e luxury, è la dark room. Seguendo questa moda, il bagno viene del tutto arredato con colori scuri come il grigio lucido, il blu profondo o il nero. Anche un solo mobile bagno colorato in una di queste tonalità, sia con finiture lucide o opache, dona alla stanza grande profondità ed eleganza.

4. Arredamento in grigio: per un bagno sempre elegante

Se non si amano i colori accesi e vivi, ma, dall’altra parte, non si vuole un comune e spento bagno color bianco, una scelta ideale può essere quella di arredare il bagno con il colore grigio. Quest’ultimo è una perfetta via di mezzo. Le sfumature di grigio sono molteplici e, in base alla scelta, è possibile esaltare al meglio la luminosità dell’ambiente. Optare per un mobile bagno colorato in una delle sfumature del grigio è l’idea perfetta per un risultato sobrio e sempre elegante.

5. Il colore giallo: la scelta ideale per un ambiente vivo, luminoso ed energico

Per chi vuole rendere il bagno più luminoso con l’utilizzo di mobili colorati, una soluzione ideale è quella di utilizzare il colore della luce e dell’energia per antonomasia. Il giallo può trasmettere positività, lucentezza e carica all’ambiente, anche solo attraverso pochi dettagli in questa tonalità. Le sfumature che si possono scegliere sono praticamente infinite: si può optare per delle tonalità più tenui e leggere come il giallo lino o, se si desidera un bagno con uno stile più deciso, si può puntare verso toni più intensi e accesi come il colore zafferano. Un’idea molto particolare e perfetta dal punto di vista cromatico, potrebbe essere l’abbinamento di un mobile bagno colorato giallo a pareti o sanitari bianchi.