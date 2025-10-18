Non è uno scherzo ma pura realtà, c’è un posto in Italia dove se ci si traferisce lì si avrà una casa con solo un euro e una cifra di 15mila euro. Bisogna solo andare a vivere su una delle isole più belle d’Italia, è questo l’annuncio che è diventato in poco tempo virale in rete.

Del resto si tratta di una proposta più che allettante, in un’epoca in cui è difficilissimo arrivare a fine mese, le case costano una vera fortuna – sia che le si voglia acquistare sia che le si voglia fittare – e le spese per vivere crescono sempre di più senza subire alcuna battuta d’arresto. Dunque è normale che questa proposta possa fare gola a molti.

Casa a 1 euro e 15mila euro, dove bisogna trasferirsi per avere immobile e soldi

Negli ultimi tempi molti governi locali avrebbero avviato campagne contro lo spopolamento di borghi, paesini e aree in cui si sta assistendo a un calo demografico preoccupante. Le strategie sono più o meno le stesse, si offrono case praticamente gratis, una quantità di soldi per i primi tempi, lavoro e residenza italiana a chi è straniero. Ci sono luoghi che offrono, oltre a un immobile, bonus economici per trasferirsi e anche a chi fa figli in quel luogo.

L’obiettivo è proprio quello di ripopolare aree che stanno subendo un grosso calo demografico e rischiano di diventare paesi fantasmi. A quanto pare molte aree della Sardegna starebbero vivendo questo spopolamento, difficile crederlo, visto che parliamo di una delle isole più belle d’Italia, meta turistica esclusiva, con un mare cristallino e paesaggi meravigliosi.

E invece anche la Sardegna è dovuta correre ai ripari, offendo una serie di bonus a chi sceglie di trasferirsi in alcune zone che rischiano di rimanere disabitate. Si parte da un bonus di 15mila euro per chi sceglie di acquistare una cosa in una di queste località, 20mila euro per chi vuole aprire un attività e un bonus di 600 euro per la nascita del primo figlio, seguito da quello di 400 per la prole successiva, cifre che saranno date annualmente fino al compimento di 5 anni. Se addirittura chi si trasferisce deciderà di acquistare una seconda casa, questa avrà un prezzo a partire da un euro.

Chiaramente si tratta di una serie di incentivi che riguardano il trasferimento solo in alcune zone della Sardegna, i paesini dell’entroterra che rischiano di spopolarsi irrimediabilmente. I nuovi residenti, poi, dovranno risiedere davvero nel paese che scelgono, registrandosi come permanenti entro 18 mesi dal loro arrivo. Per quanto riguarda la casa dal valore di 1 euro, invece, si tratta di proprietà abbandonate che sono completamente da ristrutturare. Sono offerte che, infatti, vengono fatte alle giovani famiglie che non hanno un lavoro stabile nel loro paese d’appartenenza e potrebbero essere spinti a cambiare località da questi incentivi economici.