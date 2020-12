Come creare addobbi di Natale senza la plastica

È arrivato dicembre, il mese più magico dell’anno. Nell’aria si sente profumo di neve e per le strade si vedono le prime lucine colorate. Nonostante questo sia il periodo più bello dell’anno, dal punto di vista ecologico, durante le festività si produce il 30% in più di rifiuti, in particolare la plastica. Per diminuire la produzione di questa, con un po’ di fantasia è possibile realizzare addobbi natalizi senza l’utilizzo di tale materiale e, oltre a far bene al pianeta, potrete vantare addobbi più belli e originali. Ecco a voi qualche consiglio su come creare decorazioni natalizie senza plastica.

La carta regalo

Nella maggior parte dei casi i regali vengono incartati con carta metallizzata. Questa è una delle scelte meno ecologiche poiché tale carta non è riciclabile. Al posto di questa potreste usare carta riciclata come fogli di giornale, fumetti o tessuti. Per completare al meglio il packaging, potete usare la rafia, corde e bastoncini di spezie. Anche lo scotch è vietato: potete sostituirlo con delle clip di legno.

La tavola

Durante i numerosi pranzi si è soliti a usare piatti, posate e bicchieri di plastica. Oltre alle stoviglie, anche i centrotavola sono realizzati, per la maggior parte, con materiali non riciclabili. Con un po’ di inventiva potete realizzare un bellissimo centrotavola con quello che avete in casa. Prendete un vaso di vetro e inseriteci all’interno una candela profumata. Dopodiché prendete dei bastoncini di legno e con la colla a caldo li incollate. Dopo che il tutto si sarà asciugato prendete un pezzo di stoffa rettangolare e lo posizionate intorno ai pezzi di legno. Così facendo non solo abbellite il vostro centrotavola, ma i pezzi di legno resteranno ben saldi.

Addobbi per l’albero

Una volta gli addobbi per l’albero erano in vetro. Oggi, oltre a costare di più, sono poco frequenti. Con un po’ di fantasia potete addobbare il vostro albero con il minimo indispensabile. Un primo esempio sono i pezzi di legno. Si possono realizzare dei ciondoli in pochi minuti e li potete decorare con fiocchi o con qualche scritta dipinta. Se non sapete dove prendere i pezzi di legno potete fare dei semplici biscotti. Dopo che questi saranno pronti e freddi passateci sopra la colla e, dopo che questa si sarà asciutta, appendete i vostri dolci addobbi.

La ghirlanda

La ghirlanda è un must delle feste natalizie. Oltre a dare un tocco in più alla vostra casa è facile da realizzare. Dovete munirvi di fil di ferro (in alternativa potete usare le vecchie grucce), rami di pino, forbici, colla a caldo e decorazioni a vostro piacimento. Iniziate con la base: create un cerchio con il fil di ferro. Se decidete di inserire tante decorazioni unite diversi fil di ferro. Dopodiché incollate i rami di pino intorno con al colla a caldo. Una volta che si sarà asciugato il tutto incollate le vostre decorazioni. Potete usare di tutto, dalle palline ai pezzi di cannella.

Punto luce

Se avete delle bottiglie di vetro vuote non buttatele, vi serviranno per creare dei punti luce. Acquistate delle lucine piccole (possibilmente monocolore), inseritele all’interno e posizionatele dove preferite. Oltre a dare un tocco di luce alla vostra casa, le bottiglie le potete usare anche dopo il periodo natalizio.

