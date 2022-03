Come rendere un garage in legno più accogliente e confortevole

Hai mai pensato di rendere il tuo garage in legno più accogliente e confortevole? Stai pensando di rinnovare il tuo garage in legno per dargli un tocco più moderno? In questo articolo ti aiuteremo in tutto ciò, con dei punti d’ispirazione da applicare sin da subito e senza dover avere un grosso budget a disposizione. Sei pronto per stravolgere il tuo habitat?

Idee per rinnovare un garage in legno

Un garage in legno è il luogo ideale per esprimere tutta la propria creatività, ma non solo. Difatti, questo ambiente è molto versatile e, oltre a permettere di poter aggiustare oggetti di piccole e medie dimensioni, essendo in legno, offre un comfort abitativo non indifferente (che permette di lavorare a qualsiasi ora del giorno e senza giubbotto!).

Tuttavia, può capitare di voler rinnovare il proprio garage in legno, perché ci si rende conto che non esprime al massimo tutto il suo potenziale e, per questo, è possibile migliorare il suo aspetto, acquistando dei complementi d’arredo molto utili.

Andiamo a scoprire insieme quali complementi d’arredo ed accessori potresti inserire

Traditional American Home with Garage

Gazebo esterno

Un gazebo esterno è un’ottima soluzione per mettere al riparo la propria auto fuori dal proprio garage: prova a pensare alla comodità, ti permette di mettere al coperto un veicolo senza dover occupare spazio dentro al garage.

Inoltre, un gazebo pergola all’esterno è ideale per piccoli momenti di relax: puoi metterci un piccolo tavolino, con delle sedie e delle poltrone, per ospitare i tuoi amici per un aperitivo.

Area relax

La migliore idea per rendere un garage in legno più confortevole ed accogliente è quella di creare un’area relax. A tal proposito, potresti inserire un piccolo divano, con dei cuscini e delle coperte, una TV ed uno stereo.

In questo modo, al termine di un lavoro, potrai accomodarti nel divano e guardare un programma in TV o ascoltare della buona musica. Potrai usare questa area relax anche per staccare dalla routine, oppure per ripararti dal caldo estivo (sfruttando il fatto che il legno è un ottimo isolante termico).

Accessori per garage in legno

Per massimizzare le performance all’interno di un garage in legno, potresti pensare di acquistare alcuni di questi accessori utili:

Scaffale in metallo per riporre utensili ed attrezzi di vario tipo. Inserendo uno o più scaffali a muro, otterrai un maggior ordine nel tuo garage e risparmierai molto spazio;

per riporre utensili ed attrezzi di vario tipo. Inserendo uno o più scaffali a muro, otterrai un maggior ordine nel tuo garage e risparmierai molto spazio; Armadio a muro per contenere oggetti di piccole dimensioni e che, se lasciate fuori, soffrirebbero la polvere (ad esempio, viti, occhiali, punte per trapano etc.);

per contenere oggetti di piccole dimensioni e che, se lasciate fuori, soffrirebbero la polvere (ad esempio, viti, occhiali, punte per trapano etc.); Pannello porta utensili per appendere cacciaviti, metro, chiavi, pinze, scotch e tutti quegli attrezzi “evergreen”, che devono essere sempre a portata di mano;

per appendere cacciaviti, metro, chiavi, pinze, scotch e tutti quegli attrezzi “evergreen”, che devono essere sempre a portata di mano; Carrello porta attrezzi per avere sempre tutto a portata di mano e per svolgere un lavoro in maniera più efficiente;

per avere sempre tutto a portata di mano e per svolgere un lavoro in maniera più efficiente; Ganci da muro per appendere bici, scale, sedie, cavalletti, sci e molto altro ancora. Questi accessori permettono di risparmiare un sacco di spazio e sono ideali per garage in legno di piccole dimensioni.

Non dimenticarti di inserire un ampio piano da lavoro con uno sgabello in legno per poter lavorare al meglio.

Ora non ti rimane che mettere in pratica tutti questi consigli e rendere il tuo garage in legno più accogliente e confortevole!