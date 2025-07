Non è solo un discount: Lidl è un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole fare la spesa in modo smart, senza rinunciare a prodotti affidabili, anche di marca.

L’assortimento varia di settimana in settimana, grazie a promozioni tematiche e al lancio continuo di nuovi prodotti a prezzi competitivi. E tra le offerte dal 14 al 20 luglio 2025, c’è un articolo che ha attirato l’attenzione di molti: l’asciugacapelli Remington a soli 17,99 euro.

Capelli sempre perfetti spendendo pochi euro

Lidl propone, per un periodo limitato, l’asciugacapelli Remington a un prezzo davvero interessante: 17,99 €, disponibile dal 14 al 20 luglio (o fino a esaurimento scorte). Si tratta di un’offerta che abbina un marchio di fiducia nel mondo della cura dei capelli a un prezzo accessibile a tutti.

Un prodotto firmato Remington

Remington è sinonimo di qualità quando si parla di strumenti per l’haircare. Il marchio è conosciuto a livello mondiale per la produzione di asciugacapelli, piastre, rasoi e altri dispositivi affidabili e duraturi.

Il modello in offerta da Lidl si distingue per:

Potenza di 2200 Watt , ideale per un’asciugatura rapida

Tecnologia ionica per ridurre l’effetto crespo e rendere i capelli più morbidi e lucenti

2 velocità e 3 livelli di temperatura , per adattarsi a ogni tipo di capello

Colpo d’aria fredda , perfetto per fissare la piega

Beccuccio concentratore incluso, utile per uno styling preciso

Un prodotto che, in altri negozi, si trova facilmente a prezzi superiori ai 30 euro, ma che grazie a questa promozione Lidl viene proposto a meno di 18 euro.

Perché approfittarne?

L’asciugacapelli Remington in offerta è perfetto non solo per uso quotidiano, ma anche come idea regalo utile ed economica. Grazie al buon bilanciamento tra prestazioni e prezzo, è adatto a tutta la famiglia, dagli adolescenti agli adulti.

Inoltre, con l’arrivo dell’estate e le frequenti docce post-mare o piscina, avere un phon di qualità sempre pronto all’uso diventa ancora più importante. Con questo modello puoi contare su asciugature veloci e risultati professionali, anche a casa.

Lidl continua a sorprendere con offerte sempre più interessanti, che spaziano dal cibo alla tecnologia. L’asciugacapelli Remington a 17,99 € è solo uno degli esempi della qualità che puoi trovare sugli scaffali del supermercato tedesco a un prezzo imbattibile. Se stai pensando di rinnovare il tuo phon o hai bisogno di un secondo asciugacapelli per casa o la valigia delle vacanze, questa è l’occasione giusta per fare un acquisto intelligente.