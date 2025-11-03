Tra le catene di discount più famose in Italia c’è quella di Eurospin con tantissimi locali sparsi per tutto il territorio dove, ogni settimana, è possibile approfittare delle varie offerte che permettono di riempire il carrello della spesa senza spendere una fortuna.

A differenza dei supermercati tradizionali, presso Eurospin è possibile acquistare prodotti di qualità che costano pochissimo rispetto a prodotti simili venduti altrove. Dietro i prezzi bassi di Eurospin si cela una precisa strategia economica del discount che punta a ridurre i costi operativi per soddisfare la sempre più frequenta richiesta di risparmio da parte della clientela. Dietro i prezzi bassi di Eurospin, dunque, c’è una scelta precisa della grande catena di discount.

Eurospin: ecco perché i prodotti costano pochissimo

Eurospin è un supermercato low cost e per abbassare il prezzo dei prodotti che offrono, risparmiano sui costi operativi riducendo, ad esempio, sui costi per l’arredamento e l’allestimento dei negozi. Per abbassare i prezzi, Eurospin punta sulla promozione di prodotti a marchio privato evitando, così, i costi di licenza per i prodotti più famosi.

Con oltre 1.200 punti vendita in Italia, Eurospin acquista grandi quantità di merci ottenendo, così, dai fornitori degli sconti considerevoli permettendo, così, ai propri clienti di poter riempire il carrello della spesa con prodotti di qualità ma senza svuotare il conto in banca.

Eurospin, inoltre, punta a ridurre al minimo i passaggi tra produttore e consumatore acquistando direttamente dai produttori evitando di affrontare anche i prezzi per acquistare merce dai rivenditori intermedi. Eurospin, inoltre, punta sull’essenziale e nei vari punti vendita del discount, infatti, l’arredamento è composto da scaffali semplicissimi sui quali è sistemata tutta la merce.

Diversamente da altri supermercati, inoltre, il numero di dipendenti è ridotto al minimo con orari di lavoro che permettono di ottimizzare l’efficienza dei lavoratori riducendo, al tempo stesso, i costi. Inoltre, diversamente da altre catene di supermercato, Eurospin non punta tantissimo sulle campagne pubblicitarie che sono ridotte al minimo e, soprattutto, sono essenziali.

Con una concorrenza sempre più agguerrita, Eurospin riesce a garantire prezzi bassi alla propria clientela grazie ad un’economia che punta su prodotti di marchio privato, sull’ottimizzazione dei costi di produzione e sull’essenzialità dell’arredamento ma anche degli spot pubblicitari.

Una scelta specifica che, finora, sta premiando il famoso discount che riesce a far sorridere la propria clientela con le sue offerte settimanali che prevedono sempre sconti su prodotti di ogni tipo e che sono di qualità come altri prodotti in vendita in altre catene di discount.