In vista dell’inverno 2025, la catena di supermercati Eurospin si distingue per l’offerta di soluzioni economiche e funzionali per mantenere il calore in casa senza incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Tra le proposte più apprezzate emergono dispositivi di riscaldamento innovativi, accompagnati da una selezione di articoli tessili e complementi d’arredo pensati per migliorare il comfort domestico durante la stagione fredda.

Riscaldamento domestico a basso consumo

Con l’approssimarsi dell’inverno, la preoccupazione per le bollette alle stelle è un tema centrale per molte famiglie. A fronte di questo scenario, Eurospin ha introdotto una serie di soluzioni per il riscaldamento domestico a prezzi contenuti, con l’obiettivo di garantire comfort ed efficienza energetica.

Tra i prodotti più richiesti figurano le stufe portatili a combustibile elettroniche, in particolare il modello Zibro LC-32, noto per la sua capacità di riscaldare rapidamente e uniformemente ambienti di medie dimensioni, con un consumo energetico inferiore rispetto ai tradizionali sistemi elettrici. Questo dispositivo integra sistemi di sicurezza contro il surriscaldamento e un termostato regolabile, caratteristiche che aumentano la praticità e la sicurezza d’uso.

Parallelamente, Eurospin offre una gamma di termoventilatori dotati di due livelli di calore e modalità ventilatore, strumenti versatili che si adattano alle diverse esigenze di riscaldamento e permettono di personalizzare l’ambiente domestico in modo efficiente. Questi apparecchi sono ideali per chi cerca una soluzione rapida e maneggevole per integrare il riscaldamento tradizionale, limitando il consumo energetico.

Oltre agli strumenti per il riscaldamento, Eurospin ha ampliato la sua offerta includendo una selezione di biancheria da letto in cotone 100% di alta qualità. Sono disponibili completi matrimoniali, singoli e piazza e mezza in diverse misure e fantasie, realizzati con tessuti pregiati come il cotone raso rigato. Alcune varianti presentano persino caratteristiche innovative, come la capacità di illuminarsi al buio, una soluzione che rende l’ambiente notturno più accogliente e gradevole.

Per incrementare il comfort durante le ore di riposo, la catena commerciale propone anche un assortimento di trapunte, piumini e copripiumini. Questi prodotti garantiscono calore e morbidezza senza dover necessariamente aumentare il ricorso agli impianti di riscaldamento, contribuendo così a una migliore gestione dei consumi energetici.

Arredamento funzionale per l’inverno: soluzioni Eurospin per organizzare la casa

Eurospin ha inoltre inserito nel catalogo invernale una serie di mobili in pannello truciolare, come scaffali e contenitori con diverse capacità di carico. Questi arredi sono pensati per ottimizzare gli spazi domestici, permettendo di riporre coperte, prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici in modo ordinato e funzionale. Ogni ripiano può sostenere fino a 10 kg, ideale per affrontare l’organizzazione degli ambienti durante i mesi più freddi.

Per chi desidera un angolo relax caldo e confortevole, sono disponibili poltrone in tessuto o similpelle dotate di apertura poggiapiedi e diverse posizioni di reclinazione, con una portata massima di 120 kg. Questi complementi d’arredo sono progettati per offrire un comfort ottimale, consentendo di godere del calore domestico in totale relax anche nelle giornate più rigide.