Eurospin è uno dei discount che assicurano risparmio e prodotti di qualità. Sono tanti i punti vendita sparsi sul territorio italiano dove, ogni settimana, è possibile trovare offerte di qualsiasi tipo: dai generi alimentari fino ai prodotti per l’igiene personale e la cura della casa.

Da Eurospin, tuttavia, è possibile acquistare anche piccoli e grandi elettrodomestici come forni, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, macchine per il caffè, friggitrice ad aria e via dicendo. Da qualche tempo, inoltre, è possibile trovare anche elementi d’arredo con cui Eurospin ha ufficialmente lanciato la sfida a Ikea.

Il colosso svedese è ormai famosissimo per gli arredi belli, funzionali e accessibili a tutti per i prezzi economici con cui offre prodotti di qualità. Sono sempre di più, infatti, che preferiscono acquistare da Ikea non solo piccoli oggetti ma anche altri elementi d’arredo come letti, divani, tavoli, scrivania e così via.

In questo contesto si inserisce Eurospin che, questa settimana, propone in offerta un arredo non sono funzionale, ma dal design minimalista ed elegante al tempo stesso ad un prezzo davvero super conveniente.

L’arredo funzionale in super offerta da Eurospin che sta conquistando tutti

In ogni casa, un arredo che non manca mai, è la scrivania presente sia nella stanza dei bambini che nella stanza adibita ad ufficio casalingo. In vendita, ci sono tantissime varianti con modelli, materiali e design differenti. Anche i prezzi cambiano e, accanto a quelle super accessoriate che possono raggiungere prezzi importanti, esistono in commercio anche modelli più economici.

Negli ultimi tempi, però, si sono diffusi modelli essenziali e minimalisti che si adattano perfettamente a diversi arredi e che sono accessibili a tutti per i prezzi contenuti. Eurospin, così, propone in offerta una scrivania con 2 cassetti in pannello trucicolore, disponibile in due colori: bianco, un classico intramontabile, perfetto per chi vuole donare luminosità all’ambiente e sonoma più naturale e accogliente. I due colori, inoltre, permettono di abbinare vari accessori e sedie.

La scrivania è disponibile in offerta nei vari punti vendita Eurospin fino ad esaurimento scorte ma è possibile acquistarla anche on line. Basta collegarsi al sito Eurospin.it, andare nella sezione compra online, poi vai al negozio e scorrere i vari prodotti.

La scrivania è perfetta per chi ama l’ordine senza rinunciare all’eleganza: i due cassetti integrati dove si possono conservare documenti, penne, fogli e tutto ciò che serve per lavorare o studiare, infatti, permettono di tenere il piano di lavoro sempre libero e in perfetto ordine. Realizzata in pannello truciolare di alta qualità offre una struttura leggera ma resistente. Le dimensioni compatte, inoltre, la rendono perfetta anche per gli spazi stretti.

Sia nei vari punti vendita Eurospin che online, la scrivania è in offerta a 39,99 euro.