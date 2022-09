Gears of War 6 – cosa ci si aspetta

Molte sono state le critiche all’ultimo titolo di una delle saghe più amate dai possessori di Xbox e l’attesa per l’eventuale nuovo titolo, che si farà, come ha confermato The Coalition, sta raggiungendo un livello di hype davvero notevole.

Tutto ciò che Gears of War 6 dovrebbe essere è tutto ciò che non avrebbe dovuto essere nei capitoli precedenti e i fan lo hanno fatto capire senza andare nemmeno troppo per il sottile.

Stiamo infatti parlando di un’esclusiva di primissimo piano. Un TPS (Third Personal Shooter) tra i più famosi al mondo per varietà di personaggi, armi e scenari, oltre che per una certa dose di “ultraviolenza” che è stata capace di attirare milioni di fan.

Una nutrita frangia di fan segnala da anni una mancanza di coordinazione tra i membri del team, almeno in alcune modalità, tanto da fare la differenza. Il giocatore, per definizione, adora mettere in campo uno stratagemma che possa portarlo alla vittoria. Accade anche nei casinò su internet, con le strategie adottate per le slot machine vincenti online, al fine di riuscire a ottenere dei benefici. Lo stesso, vorrebbero che accadesse col prossimo titolo.

È vero che modalità come King of the Hill non prediligano il rambo della situazione, ma un giocatore da solo con una connessione migliore degli altri, può comunque incidere in maniera eccessiva sui risultati delle partite.

La trama del single player

Pensando al primo capitolo della saga, la trama era stata una di quelle cose messe in secondo piano, mentre lo sviluppo dell’armonia di gioco, un nuovo sistema di puntamento dell’arma quando si era riparati e il lancer con la motosega avevano conquistato il pubblico pagante.

Si sapeva poco di quelle locuste comparse all’improvviso e anche la storia del protagonista, Marcus Phoenix non era stata approfondita granché. Nei capitoli successivi, però, si è cercato di dare forma alla sostanza e crediamo che la maggior parte dei giocatori sia rimasta pienamente soddisfatta dall’evoluzione che il gioco ha avuto.

Sono molti i giocatori che hanno preferito il single player e naturalmente ci si aspetta qualche clamoroso accadimento per questo nuovo titolo, oltre naturalmente ad una certa longevità e varietà nell’affrontare le diverse sfide che si dovranno affrontare.

Le attese per un multiplayer di qualità

Chi ha giocato a tutti i capitoli di Gears of War, molto probabilmente, rimpiange il multiplayer del primo capitolo. Anche se la grafica era decisamente meno elaborata e la cura dei movimenti era alquanto grezza in raffronto agli ultimi capitoli, il fascino che aveva il primo GOW non si scorda tanto facilmente.

La velocità di esecuzione era fondamentale e lo sanno bene tutti coloro i quali sono stati cecchinati sul ponte della mappa “Canali” mentre cercavano di raccogliere il fucile da cecchino a loro volta, convinti di essere abbastanza rapidi.

La grafica dark fu sostituita da colori più definiti e uno stile più fluido, ma allo stesso tempo un po’ più fumettoso e che ha fatto storcere il naso a parecchi gamer. Nonostante alcune modalità di gioco davvero interessanti, molti giocatori hanno abbandonato il multiplayer del quinto capitolo per tornare addirittura al quarto, ritenendolo decisamente più godibile e appagante.

I numeri sono comunque esigui, ma vi è ancora la possibilità di organizzare alcune belle sfide nelle modalità preferite. Attenzione però che avere una buona connessione risulta comunque essere un requisito fondamentale.

Personaggi e armi

Quali saranno i personaggi nuovi che verranno introdotti nel nuovo capitolo è ancora un mistero. Di certo ci si augura che per la parte che riguarda il gioco online, compaiano tutti i personaggi che tanto sono stati amati dai fan.

Non dovranno quindi mancare Marcus, Dom, Baird e Cole e ovviamente tutta una serie di variabili dei Carmine! Anche per quanto riguarda i personaggi femminili, saranno certamente aggiunte alcune delle protagoniste del nuovo capitolo e sapranno dare del filo da torcere a tutti quanti.

Difficile pensare che non ci saranno le armi preferite da generazioni di videogiocatori, come il lancer e ovviamente il fucile gnasher, forse l’arma che più vittime ha mietuto nei vari capitoli. Quasi sicuramente non mancheranno nemmeno l’arco e il fucile da cecchino, così come le armi esplosive tipo il boomshot e le diverse bombe che possono essere lanciate o attaccate al corpo dell’avversario.

Molto probabilmente non mancheranno anche:

– Pistole

– Fucili d’assalto

– Granate tattiche (fumogeni o stordenti)

– Torrette

Per quanto riguarda le nuove armi, spazio alla fantasia e lasciatevi pure trasportare. Di certo vedremo qualcosa di clamoroso!

Le mappe

Anche se nell’ultimo capitolo alcune mappe erano strutturate su più livelli, diversi scenari non hanno saputo emozionare. Ci si augura che vengano mantenuti alcuni degli scenari più epici e che vi siano delle architetture di gioco scorrevoli e ricche di interazioni.

Per sapere come sarà davvero il gioco bisognerà attendere ancora parecchio tempo, ma saremo ben lieti di farvi scoprire ogni indiscrezione, non appena ci saranno nuovi sviluppi.