I cimeli calcistici: quando il calcio è anche collezione

Il calcio rappresenta per l’Italia più che uno sport: è un vero e proprio fenomeno culturale seguito da milioni di appassionati. Oltre a quelli che seguono puntualmente ogni partita, sia essa di serie A così come di Serie C, c’è anche un’altra categoria di tifosi: i collezionisti di cimeli calcistici.

I memorabilia legati al mondo del calcio sono davvero tantissimi e possono riguardare la storia di una determinata squadra o essere legati al mondo del calcio più in generale. C’è un mercato molto florido che riguarda proprio la compravendita di questi oggetti molto ricercati tra gli appassionati che possono essere semplici figurine oppure oggetti appartenuti direttamente a vari personaggi come calciatori, allenatori, presidenti, ecc. Proprio negli ultimi tempi, ad esempio, si è tenuta un’asta con alcuni oggetti che erano di proprietà del calciatore più famoso di sempre, Diego Armando Maradona.

Dal collezionismo alle scommesse: come i tifosi manifestano la propria passione

La passione per il calcio si può manifestare in molti modi diversi, ma, per i veri patiti, quelli che di calcio sanno davvero tutto, questo interesse coinvolge quasi qualsiasi aspetto della vita: programmi calcistici, così come film e serie TV a tema, match di qualsiasi serie, libri e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente gli eventi più importanti sono le partite della squadra per cui si tifa, con annesse scommesse calcistiche che ormai è possibile fare anche in modalità live. Proprio i siti di scommesse online come PlanetWin365 stanno riscuotendo un grande successo tra i tifosi di calcio, poiché offrono continui aggiornamenti sul campionato, con le annesse quotazioni per ogni match. E poi c’è il collezionismo e non ci riferiamo alla classica sciarpa e cappellino della propria squadra del cuore, e nemmeno alla maglia ufficiale.

Gli articoli più ricercati: dalle figurine a oggetti di valore

Quando si parla di cimeli calcistici ci si riferisce a oggetti di ogni sorta, da quelli più comuni a quelli che hanno anche un certo valore storico. Tra gli articoli più ricercati e abbordabili vi sono, ad esempio, le figurine della Panini, molto in voga tra i collezionisti, soprattutto perché in passato erano l’unico modo per vedere i propri calciatori preferiti in foto; ricordiamoci infatti che internet era una tecnologia ancora molto lontana. Alcune figurine Panini del passato sono diventate talmente rare che possono valere un tesoro… Pensate a quanto può valere un album completo con tutte le figurine!

Stessa cosa possiamo dire per gli almanacchi, sempre molto ricercati dagli appassionati di calcio. Ma se le figurine e gli almanacchi sono cimeli che è possibile trovare in qualsiasi mercatino, vi sono alcuni oggetti legati al mondo del calcio davvero unici, poiché appartenuti a calciatori famosi e che successivamente sono stati venduti a prezzi stellari. Tra questi abbiamo la Medaglia Coppa del Mondo vinta da Pelé nel 1958, battuta all’asta per una somma superiore ai 200.000 Euro; e poi scarpe e magliette indossate dai calciatori famosi, gagliardetti firmati e così via.

Insomma ce n’è per tutte le tasche e internet ha reso indubbiamente più facile il reperimento di tali “reliquie”.