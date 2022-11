I siti online più famosi dove i gamers si sfidano a colpi di click

Da anni i gamers sono scatenati online per potersi collegare con i compagni di gioco anche dall’altra parte del mondo in qualche partita avvincente. Tutto è possibile online attraverso le console o il PC Le piattaforme per giocare, come siti di scommesse sportive, si sono moltiplicate esponenzialmente. Oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tra la vasta scelta esistono siti che i gamers più abituali suggeriscono a chi voglia farsi una partita. Scopriamoli insieme.

FOG

Se sei appassionato di videogiochi questo sito, che si chiama Free Online Games, presenta differenti tipologie di esperienze di gioco che variano da chi ama i puzzle fino a chi ama i giochi più sportivi e ai giochi di avventura o di guida. L’esperienza a livello grafico è buona visto che sono quasi tutti in 3D. Il grande vantaggio di questo sito è la velocità, per cui il ritardo rispetto all’azione è minimale.

ADDITINGGAMES.COM

Questo è un altro sito sul modello di FOG, molto apprezzato dai gamers. Ha una vasta scelta di giochi a livello gratuito ed è quello che puntano spesso a cui spuntano spesso i gamers e che può essere utile qualora il tuo intento sia semplicemente di divertirti cambiare gioco sperimentare senza dover investire soldi in questo. Un altro vantaggio è che non devi fare alcun download, per cui se anche ti trovi su un computer di un Internet caffè, in ufficio o in una scuola non è assolutamente richiesto il download.

AGAME.COM

Questo sito è un’altra piattaforma online soprattutto frequentata dai bambini in età scolare e adolescenti, viste le tipologie di gioco. Ci sono infatti dei minigiochi giochi di avventura, giochi di corsa. Resta comunque una piattaforma preferita da generazioni giovani. Il vantaggio di Agame e che non richiede alcun login. Lo svantaggio è che l’interfaccia grafico soprattutto della prima pagina è particolarmente affollato per cui chi ama un design più pulito anche a livello di siti non si troverà particolarmente bene punto

Foto free da Pixabay Victoria_Watercolor

ARKADIUM.COM

La piattaforma Arkadium , rispetto ad altre piattaforme, meno giochi ma più legati anche ad abilità specifiche come le parole incrociate o il sudoku. Uan prevalenza di giochi più legati anche al ragionamento. Il vantaggio di Arkadium è che i suoi giochi sono estremamente curati e di alta qualità. Se quindi stai cercando una piattaforma comunque con dei giochi ben curati questo è sicuramente il posto giusto.

CARTOON NETWORK

Chi l’ha detto che i cartoni animati sono a esclusivo appannaggio dei bambini? Molti adulti amano guardare i cartoni animati che hanno visto nell’infanzia con un occhio da adulto o addirittura seguirne di nuovi insieme ai figli o da soli. Cartoon network è una piattaforma legata a videogiochi online, specificatamente dedicata ai cartoni animati. Con questo non deve trarre in inganno, perché non è rivolta solo ai bambini ma anche agli adulti. Sarà sufficiente che tu ami cartoni animati, grande piccolo che tu sia. Qui puoi giocare e divertirti. Il grosso vantaggio di questa piattaforma è che non ha annunci di pubblicità che distraggono durante il gioco.

Nella giungla di Internet i siti su cui si può giocare in maniera gratuita e premium, dedicati ai bambini, ragazzini e adulti, sono veramente infiniti. Per avere un’esperienza di gioco positiva bisogna solo puntare alla qualità dei giochi proposti, alla possibilità di interagire con altre persone creando delle sfide interattive interessanti, a una grafica piacevole e alla velocità dei siti su cui ci si collega. Una volta individuate le piattaforme di preferenza, basta salvarla nel browser e quando si ha voglia di giocare cliccarci sopra.