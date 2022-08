Idroterapia: benefici psicologici e fisici

Stanchezza, stress, tossine in eccesso che rischiano di appesantire il nostro corpo e la nostra psiche: se temete di essere in qualche modo vittime di questi problemi, questo è l’articolo che fa per voi, perché parleremo di come alleviare questi disturbi attraverso il potere rilassante dell’acqua.

Sì, perché l’acqua è nostra valida alleata e ne abbiamo a disposizione a casa, senza dover spendere chissà quali cifre per riuscire a stare meglio.Cerchiamo quindi di capire di cosa parliamo quando parliamo di idroterapia, come applicare questi rimedi al nostro corpo nell’atmosfeta rilassante di casa nostra e, in definitiva, come recuperare in larga parte il nostro benessere perduto.

IDROTERAPIA A CASA? COSA E COME

Partiamo dal concetto che le pratiche idroterapiche svolgono il loro effetto attraverso stimoli termici, chimici e meccanici. Avete mai sentito parlare, ad esempio, della terapia delle due bacinelle? È molto semplice: riempite due bacinelle di acqua, una calda, con temperatura di circa 30/40 gradi (procuratevi un termometro per il bagnetto dei bimbi!) e una fredda, possibilmente con del ghiaccio al suo interno. Immergere i piedi un minuto nell’acqua calda, poi immergerli 20 secondi in quella ghiacciata: ripetere questa operazione per almeno sei volte vi procurerà un’intensa sensazione di benessere. Perché? Perché la circolazione sanguigna si attiva velocemente con il potere vasodilatatore dell’acqua calda, per poi rallentare improvvisamente con l’acqua fredda: questo processo è in grado di velocizzare l’espulsione delle tossine e in generale i processi di guarigione del nostro corpo.Soffrite di mal di testa? Il principio idroterapico resta lo stesso, cambiano ovviamente le modalità, dato che andrete a immergere un asciugamano nell’acqua calda e uno nell’acqua fredda; dopodiché, mettendovi in posizione sdraiata, non avrete che da posizionare l’asciugamano caldo sotto al collo, mentre quello freddo starà sulla fronte: passato qualche minuto gli asciugamani perderanno le loro temperature, quindi dovrete ripetere l’operazione invertendo però le posizioni. Dopo circa sei applicazioni, il vostro mal di testa dovrebbe essere almeno diminuito.

Discorso identico per i crampi mestruali, fatta salva la differenza che dovrete avere a disposizione una vasca da bagno che possa anche contenere una bacinella abbastanza grande per immergervi fino al basso ventre: caldo e freddo, alternati, produrrano un grande giovamento anche a questo disturbo.

In generale siamo portati ad associare all’acqua un solo effetto rilassante, ma l’acqua riesce a fare molto di più: può essere propriamente curativa, a patto che sia ben utilizzata.

I metodi di cui abbiamo scritto non hanno, in generale, effetti collaterali, ma se avete problemi di circolazione fate un po’ più attenzione e abbiate cura di ascoltare ogni stilla di disagio che provenga dai vostri sensi: avere cura delle proprie sensazioni resta importantissimo, non si tratta di una tortura!

L’acqua è una delle componenti essenziali per il nostro corpo, il nostro corpo lo sa e si lascia cullare da questo elemento, aiutandosi con l’eliminazione di tossine che potrebbero intossicarci anche la psiche.Il consiglio in più: dopo una bella seduta sportiva, poi, abbiate cura di immergere nella vasca da bagno del sale marino: metodo semplice ma testato e sicuro per rilassare i muscoli e donarvi un’intensa sensazione di benessere