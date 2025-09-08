Che si viva da soli o in famiglia, lasciare casa completamente vuota, per partire per le vacanze, può destare senza dubbio preoccupazione. Questo perché, purtroppo, quando si va via per diversi giorni, c’è il pericolo che i ladri possano prenderla di mira per sferrare un colpo.

È un timore più che lecito, ed è per questa ragione che è necessario prendere le migliori precauzioni per difendersi al meglio. D’altronde, la nostra abitazione è il nostro spazio privato, e non è di certo piacevole vederlo violato, messo a soqquadro da degli sconosciuti.

Al di là dei beni che potrebbero essere portati via e che sono di valore, a volte vengono rubati oggetti che hanno anche un valore affettivo e questo può fare ancora più male. Come comportarsi, dunque, per ovviare alla suddetta questione?

C’è un trucco, detto “della tv”, che potrebbe essere di aiuto per tenere lontano i delinquenti da casa propria.

Ladri, con questo trucco staranno lontani dalla tua abitazione: ecco come funziona

Partire per le vacanze e ritrovarsela messa a soqquadro dai ladri è un’esperienza terribile, ma a tutto c’è rimedio, se si usano dei trucchi smart per non farli avvicinare.

Stiamo parlando del trucco della tv, uno stratagemma particolare che tuttavia può rivelarsi estremamente ingegnoso. Come sappiamo, il televisore ha una luce rossa e questa può essere usata per ingannare i malintenzionati, illudendoli della possibile presenza dei padroni di casa.

Si tratta di un metodo il cui scopo è proprio dissuadere i ladri a entrare in casa, e si fonda su una matrice psicologica. Chiaramente, se il ladro pensa che ci siano persone in casa, ci penserà due volte prima di tentare un colpo.

La soluzione, in sostanza, è fare in modo che dall’esterno, da una finestra, filtri una luce rossa tipica di un televisore, per far credere che vi siano gli inquilini dell’abitazione. Si possono, peraltro, usare anche dei TV simulator LED, ossia piccoli apparecchi che generano bagliori che danno l’impressione che la tv sia accesa, con bassi consumi.

È chiaro che la cosa migliore da fare è quella di installare sistemi di allarme, ma può comunque rappresentare un utile deterrente per far fare marcia indietro ai malintenzionati. In questo modo si sarà più tranquilli, senza avere il pensiero fisso e ansioso di possibili visite sgradite, in casa propria. Bastano pochi accorgimenti, a volte, per tutelare la propria sicurezza.