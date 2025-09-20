La Cattedrale di Westminster ha ospitato il funerale della Duchessa del Kent, Katharine, scomparsa all’età di 92 anni. Un momento di profondo cordoglio per la Famiglia Reale britannica, durante il quale il Principe William e Kate Middleton hanno espresso il loro sostegno a Re Carlo, visibilmente commosso, in assenza della Regina Camilla.

Il funerale cattolico della Duchessa del Kent: un evento storico

Katharine, Duchessa del Kent e moglie del Duca Edward, cugino di secondo grado di Re Carlo, è stata una figura di rilievo nella Corte britannica, particolarmente legata alla Regina Elisabetta II. Dopo la sua conversione al cattolicesimo nel 1994, il suo funerale è stato celebrato secondo il rito romano, segnando un evento senza precedenti nella storia moderna della monarchia britannica: il primo funerale cattolico di un membro della Famiglia Reale.

Alle 13:45 ora di Londra, Kate Middleton e il Principe del Galles sono giunti in Cattedrale per partecipare alla cerimonia, unendo il loro dolore a quello di Re Carlo e della famiglia, composta anche da due figli e dieci nipoti della defunta Duchessa.

L’omaggio di Kate Middleton e la sua vicinanza a Re Carlo

Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un abito-cappotto nero di Catherine Walker, in linea con il rigido dress code di Palazzo. L’outfit sobrio e raffinato comprendeva calze velate, décolleté in suede di Gianvito Rossi, una borsa Chanel in pelle d’agnello e un cappello con veletta dal costo elevato.

Come segno di rispetto e di legame con la defunta Regina Elisabetta II, la Principessa del Galles ha indossato la celebre collana di quattro file di perle giapponesi appartenuta alla sovrana, lo stesso gioiello che aveva già scelto per i funerali della Regina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DNARoyals (@dnaroyals)

Durante la funzione, Kate si è dimostrata particolarmente affettuosa con Re Carlo, scambiandosi con lui un paio di baci sulla guancia e posando delicatamente una mano sulla sua spalla, gesto che ha sottolineato la profonda confidenza e il sostegno emotivo tra i due.

L’assenza della Regina Camilla e le voci sulla sua salute

L’assenza della Regina Camilla alla cerimonia è stata ufficialmente motivata da un malessere dovuto a una “sinusite acuta” che l’ha costretta a rinunciare all’evento. Buckingham Palace ha confermato la notizia, suggerendo che la Sovrana abbia preferito preservare le forze in vista della visita di Stato di Donald e Melania Trump a Buckingham Palace prevista per i prossimi giorni.

Tuttavia, nel Regno Unito rimbalzano anche indiscrezioni su possibili tensioni nella coppia reale, alimentando speculazioni su una presunta separazione tra Re Carlo e Camilla, notizia che al momento non trova conferma ufficiale.

In questo momento delicato, la presenza di Kate Middleton al fianco di Re Carlo ha rappresentato un segnale di unità e sostegno all’interno della Famiglia Reale, mentre la comunità britannica accompagna con affetto l’ultima dimora della Duchessa del Kent.