La classifica dei segni zodiacali più inclini a tradire offre uno sguardo curioso e approfondito su quali segni siano maggiormente predisposti a comportamenti infedeli, con dati aggiornati basati su scandali reali e caratteristiche astrologiche.

Secondo una ricerca condotta dal sito Top10Casinos.com, che ha analizzato oltre 50 scandali di tradimento tra celebrità negli ultimi trent’anni, emerge una classifica dettagliata sui segni più inclini al tradimento. In cima alla lista si trova l’Ariete, con ben otto casi documentati tra personaggi famosi. Questo segno di fuoco, noto per l’audacia e l’impulsività, tende a lasciarsi coinvolgere facilmente in relazioni rapide e intense, spesso a discapito della fedeltà. Celebrità come Kirsten Stewart ed Ewan McGregor rientrano in questa categoria, avendo entrambi vissuto episodi di infedeltà molto pubblicizzati.

Al secondo posto, a pari merito, ci sono lo Scorpione e il Sagittario. Gli Scorpioni, governati da Marte, sono caratterizzati da una passionalità intensa e da una forte determinazione nel raggiungere ciò che desiderano, anche in ambito sentimentale. Kris Jenner e Lamar Odom sono esempi noti di questo segno coinvolti in scandali di tradimento. I Sagittari, invece, sono spiriti liberi e avventurosi, poco inclini a relazioni troppo vincolanti; non sorprende quindi che Jay-Z, un Sagittario, abbia ammesso pubblicamente il suo tradimento.

Segue un terzo gruppo formato da Capricorno e Leone, segni accomunati da una forte ambizione e un’aura di mistero. Tra i Capricorno, Tiger Woods e Jude Law hanno avuto scandali famosi, mentre tra i Leoni spiccano figure come Bill Clinton e Arnold Schwarzenegger, entrambi protagonisti di tradimenti clamorosi.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’Acquario risulta il segno zodiacale meno incline al tradimento. Questo segno d’aria predilige il rispetto dei confini personali e la solitudine, elementi che contribuiscono a una maggiore fedeltà. Tuttavia, anche in questo contesto non mancano eccezioni, come l’ex calciatore Gerard Piqué, Acquario, che ha tradito Shakira dopo undici anni di matrimonio.

Gemelli, il segno più traditore secondo l’astrologia moderna

Nonostante la classifica basata sugli scandali celebri, un altro studio astrologico identifica un diverso protagonista tra i segni più infedeli: il Gemelli. Questo segno d’aria è noto per la sua natura duale, la curiosità insaziabile e il bisogno di stimoli costanti, caratteristiche che lo rendono il più imprevedibile e talvolta meno affidabile nelle relazioni amorose.

I Gemelli, governati da Mercurio, pianeta della comunicazione e dell’intelletto, sono persone brillanti e socievoli, ma anche inclini a disperdere le proprie attenzioni. La noia è il loro principale nemico: quando una relazione diventa troppo monotona, possono cercare altrove quel brivido che manca. Non si tratta necessariamente di malizia, ma di una voglia di movimento e varietà che a volte li porta a tradire. Inoltre, la loro abilità comunicativa li rende particolarmente abili a mantenere segreti, facilitando così l’infedeltà.

Oltre a Ariete, Scorpione, Sagittario e Gemelli, esistono altri segni con una certa predisposizione al tradimento, ciascuno con motivazioni e modalità diverse.

Sagittario : amante della libertà e delle avventure, il Sagittario può sentirsi soffocato dalle relazioni troppo rigide. Il suo tradimento non nasce da malizia, ma dal desiderio di esplorare e vivere nuove esperienze.

: amante della libertà e delle avventure, il Sagittario può sentirsi soffocato dalle relazioni troppo rigide. Il suo tradimento non nasce da malizia, ma dal desiderio di esplorare e vivere nuove esperienze. Scorpione : estremamente leale quando innamorato, può però diventare vendicativo o cercare conforto altrove se si sente tradito o insoddisfatto.

: estremamente leale quando innamorato, può però diventare vendicativo o cercare conforto altrove se si sente tradito o insoddisfatto. Ariete: impulsivo e passionale, può cedere al tradimento in momenti di debolezza o per ritrovare attenzione e centralità nella relazione.

Un esempio recente è rappresentato da Adam Levine, un Pesci con la Luna in Scorpione e Mercurio in Ariete, che ha confessato un tradimento nonostante la fedeltà tipica del suo segno natale. Questo dimostra come l’analisi astrologica debba considerare anche le posizioni planetarie personali, non solo il segno solare.