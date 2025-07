La vita sentimentale può influenzare anche quella professionale? A quanto pare sì stando ad alcune indiscrezioni su Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, scelto dalla Rai per sostituire Amadeus alla guida di Affari tuoi, non ha deluso le aspettative conquistando, sin dalle prime puntate, l’affetto del pubblico e portando a casa, ogni sera, ascolti importantissimi che hanno permesso ai vertici di Viale Mazzini di festeggiare per una stagione davvero trionfale in termine di ascolto.

Tuttavia, nonostante l’incredibile successo, pare che in casa Rai, qualcuno abbia cominciato a non essere totalmente felice per la troppa esposizione mediatica del conduttore napoletano. Negli ultimi mesi, infatti, Stefano De Martino è continuamente al centro del gossip per i vari flirt, veri o presunti e, proprio tale aspetto, avrebbe indispettito la Rai.

Stefano De Martino: la verità sul presunto richiamo della Rai

Stefano De Martino è indubbiamente anche il re del gossip dell’estate 2025. Il suo rapporto con Caroline Tronelli con cui avrebbe avuto anche un incontro ravvicinato con l’ex Belen Rodriguez sta scatenando commenti di ogni tipo e, stando a quello che fa sapere Dagospia, tutto questo chiacchiericcio non piacerebbe ai vertici Rai.

Secondo quello che fa sapere il sito di Roberto D’Agostino, la Rai avrebbe richiamato Stefano De Martino esortandolo a mantenere un’immagine più “pulita” e “familiare”. Tuttavia, le indiscrezioni secondo cui il conduttore napoletano sarebbe stato richiamato dall’azienda di Viale Mazzini per la sua vita privata non troverebbero riscontro nella realtà.

La Rai, infatti, indipendentemente da tutto il gossip, ha deciso di puntare prepotentemente su De Martino che, nella prossima stagione televisiva, non solo tornerà al timone di Affari tuoi, ma condurrà ancora anche Stasera tutto è possibile, il programma in onda su Raidue e che sembrava destinato ad essere affidato ad un altro presentatore.

“Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro“, ha dichiarato ai microfoni del settimanale mio.

In futuro, inoltre, non si esclude neanche un programma in prima serata insieme a Gianni Morandi. A tal proposito, il conduttore napoletano ha detto: “Di vero c’è che ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Ci troviamo molto bene e lo stimo tanto. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è! Adesso vediamo che cosa ci riserverà il futuro”.