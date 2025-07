Stefano De Martino è il protagonista indiscusso non solo della televisione italiana, ma anche del gossip. Dopo un anno trionfale come conduttore di Affari tuoi, il programma di Raiuno con cui ha portato a casa un successo incredibile, il conduttore napoletano è attualmente impegnato con il suo spettacolo che sta portando in giro per l’Italia concedendosi anche qualche giornata al mare con il figlio Santiago e gli amici.

Tuttavia, l’estate 2025 ha portato a galla anche quella che sarebbe la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Da quando è finito il matrimonio con Belen Rodriguez, il conduttore è sempre riuscito a proteggere la propria vita privata ma, nelle ultime settimane, De Martino è stato più volte pizzicato in compagnia di Caroline Ttonelli.

Durante una vacanza con quest’ultima in Sardegna, Stefano De Martino ha incontrato anche Belen Rodriguez la cui reazione, di fronte alla presunta, nuova fidanzata dell’ex marito non si sarebbe fatta attendere.

Stefano De Martino con Caroline Tronelli: arriva la reazione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, ufficialmente single, si sta godendo l’estate trascorrendo le vacanze con le amiche e i figli. Con la piccola Luna Marì si è anche concessa qualche giorno di relax in Sardegna dove avrebbe incontrato proprio Stefano De Martino con Caroline Tronelli. A sganciare la bomba sull’incontro è il settimanale Oggi secondo cui il conduttore napoletano, la bellissima Caroline Tronelli e Belen si sarebbe incontrati casualmente nello stesso ristorante di Porto Cervo.

“Breve momento di imbarazzo avrebbe salutato l’ex moglie con un caloroso abbraccio…”, scrive il settimanale Oggi secondo cui Stefano non avrebbe esitato nel salutare l’ex moglie con cui avrebbe mantenuto un rapporto sereno e pacifico.

Il giornalista del settimanale Oggi, nel raccontare ciò che sarebbe accaduto a Porto Cerbo tra De Martino, la Rodriguez e la Tronelli, ha svelato anche i dettagli di quella che sarebbe stata la reazione della showgirl argentina.

“Avrebbe lanciato un bacio a Stefano De Martino e si sarebbe scambiata con Caroline dei gelidi sguardi…”, si legge su Oggi. Nel frattempo, il nome del conduttore napoletano continua ad essere al centro del gossip ma come ha fatto in passato, anche stavolta, De Martino ha scelto la strada del silenzio non commentando tutte le notizie sulla sua vita privata.

A distanza di anni dall’inizio del loro amore, dunque, con un solo incontro, avvenuto casualmente, Belen e Stefano tornano ad occupare le prime pagine dei giornali scatenando la reazione dei fan che continuano a seguirli con grandissimo affetto.