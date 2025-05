Stefano De Martino sempre più protagonista di Raiuno e Affari tuoi. Il conduttore napoletano è sempre più padrone della situazione e, nel programma del preserale di Raiuno si lascia andare cantando, ballando con i pacchisti e spiazzando i fan con la sua ironia e il suo modo di fare.

Dopo la pausa dovuta all’elezione del nuovo pontefice, Papa Leone XIV, Affari tuoi è tornato regolarmente in onda venerdì 9 maggio con una puntata in cui De Martino ha stravolto tutto dando vita ad una serata insolita e particolare ma altrettanto emozionante ed intensa. Il conduttore, infatti, ha cambiato tutto conducendo, per la prima volta, in inglese ma perché tale cambiamento di rotta?

Stefano De Martino conduce Affari tuoi in inglese: ecco perché

Da settembre ad oggi, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico di Affari tuoi che resta uno dei programmi più visti della Rai. Simpatico, spigliato, padrone della scena, De Martino è riuscito a far dimenticare Amadeus conducendo in modo totalmente diverso lo show. I balletti e i siparietti cui dà vita insieme ai vari concorrenti permettono ai telespettatori di trascorrere un’ora spensierata e leggera. nel corso della puntata del 9 maggio, tuttavia, il pubblico si è ritrovato di fronte ad un Stefano De Martino che parlava inglese.

Tutto è accaduto perché il concorrente che ha tentato la fortuna è stato Steven Tomasi del Trentino-Alto Adige ma di origini irlandesi. Il suo lavoro è fare formazione alle aziende in inglese, ha otto fratelli, è fidanzato con Viviana con cui ha una figlia, Olivia. Steven, pur parlando e capendo perfettamente l’italiano, spesso si faceva tradurre qualcosa dalla fidanzata Viviana.

Stefano, così, per facilitarlo e omaggiare le sue origini, ha deciso di metterlo a suo agio parlando il suo inglese maccheronico scherzandoci su: “Immaginate uno che non ha mai visto questo programma, oggi si sintonizza e vede che tutti parlano in inglese e pure male, incluso il conduttore”, ha detto.

L’inglese di Stefano De Martino ha portato fortuna a Steven che, al termine di una partita avvincente in cui non sono mancate le offerte importanti, ha portato a casa 130mila euro offerti dal Dottore. “Ho rischiato finché me la sentivo. Adesso sono a un bivio. Ascolto Viviana. Facciamo una cosa responsabile. Accettiamo l’offerta e ringraziamo il Dottore”, ha detto il pacchista che ha poi scoperto che nel suo pacco numero 6 aveva ben 300mila euro.