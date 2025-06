Con le previsioni aggiornate sulle energie astrali che influenzeranno lavoro, amore e benessere. Questa settimana si presenta particolarmente intensa sotto il profilo emotivo e professionale, con alcune giornate chiave da tenere in considerazione per cogliere le migliori opportunità.

La settimana dal 16 al 22 giugno 2025 vede un cielo ricco di impulsi contrastanti, in cui Marte dona grinta e audacia, ma è necessario dosare l’impulsività per evitare tensioni, soprattutto nei rapporti interpersonali.

Previsioni settimanali per ogni segno zodiacale

Ariete

Settimana di grande slancio e decisioni importanti. Grazie all’influsso di Marte, il segno dell’Ariete viene spinto a mostrare audacia, soprattutto nel campo professionale: è il momento giusto per agire con determinazione. Tuttavia, in amore potrebbero emergere piccoli attriti legati all’impazienza.

Toro

Il Toro ritrova equilibrio e stabilità, particolarmente sul fronte economico, con conferme positive attese nelle giornate centrali della settimana. In ambito affettivo, è fondamentale dedicare più ascolto al partner per consolidare i legami. Il fine settimana si prospetta ideale per ricaricare le energie. Mercoledì e sabato i giorni da privilegiare.

Gemelli

Il Sole nel segno dei Gemelli porta carisma e leggerezza, posizionando il nativo al centro dell’attenzione in molte situazioni. È importante però non trascurare gli impegni già presi per evitare problemi. Una chiamata inaspettata potrebbe smuovere dinamiche significative nella sfera personale o professionale. Lunedì e giovedì i giorni più fortunati.

Cancro

Il Cancro sente il bisogno di silenzio e riflessione profonda. Alcune relazioni potrebbero trasformarsi, così come il proprio modo di vivere i rapporti. Venere invita a prendersi cura non solo del proprio cuore ma anche di quello altrui, favorendo empatia e comprensione. I momenti più propizi saranno domenica e mercoledì.

Leone

Il Leone affronta una settimana brillante, con energia e una dose di vanità che lo rendono irresistibile. Ottime notizie sul fronte professionale anticipano una fase di successo. In amore torna a farsi sentire la passione, alimentata da un’atmosfera stimolante. Lunedì e venerdì sono i giorni da segnare in agenda.

Vergine

Le stelle richiedono ordine ma non rigidità alla Vergine. Sul lavoro potrebbero arrivare sfide che metteranno alla prova la pazienza: mantenere la calma sarà fondamentale. In amore ritorna il desiderio di stabilità e concretezza. Martedì e sabato i giorni consigliati.

Bilancia

La Bilancia cerca bellezza e armonia nelle relazioni. Settimana favorevole sia per nuovi incontri sia per rafforzare legami esistenti. È importante però non procrastinare decisioni importanti che potrebbero cambiare il corso degli eventi. I giorni più fortunati sono giovedì e domenica.

Scorpione

Lo Scorpione vive la consueta intensità ma questa settimana è chiamato a lasciar andare ciò che lo appesantisce. Sul lavoro occorre adottare un approccio concreto, mentre in amore la sincerità sarà la parola chiave. Mercoledì e sabato porteranno le migliori energie.

Sagittario

Settimana di avventure e nuove opportunità per il Sagittario, con una spinta a uscire dalla routine. Una proposta inattesa potrebbe portare lontano, aprendo nuovi orizzonti. In amore la spontaneità sarà la carta vincente. Martedì e venerdì i giorni più propizi.

Capricorno

Costruzione e determinazione caratterizzano la settimana del Capricorno, con importanti consolidamenti soprattutto in ambito professionale. In amore è consigliata maggiore leggerezza e apertura all’imprevisto.

Acquario

Una settimana dinamica e creativa attende l’Acquario, che potrà contare su molte idee ma dovrà cercare alleati per realizzarle. In amore, l’imprevisto potrebbe rivelarsi sorprendentemente piacevole. Mercoledì e sabato i giorni più favorevoli.

Pesci

I Pesci sentono il bisogno di autenticità e di allontanare ciò che non risuona più con loro. Il cielo invita alla selezione e all’uso dell’intuito per fare scelte consapevoli. In amore è importante scegliere con il cuore ma senza lasciarsi trasportare da illusioni. Domenica e martedì i momenti migliori.