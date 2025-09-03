L’inizio di settembre si presenta come un periodo di grande fermento per i segni della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione, con un cielo astrale che promette rinascita, recupero dell’equilibrio e nuova energia. Le stelle indicano un mese ricco di opportunità, sfide e momenti di riflessione, soprattutto per chi è pronto a mettere in campo grinta e determinazione.

Per i nati sotto il segno della Vergine (23 agosto – 22 settembre), settembre si apre con un flusso di energie positive e un rinnovato senso di orgoglio personale. Secondo l’oroscopo, la settimana sarà illuminata da una combinazione astrale favorevole che stimola la voglia di mettersi in gioco e di superare eventuali blocchi del passato. Con Mercurio nel segno, aumenta la capacità di adattamento e la lucidità mentale, qualità tipiche di questo segno di terra mobile, governato proprio da questo pianeta.

L’ambito lavorativo si prospetta dinamico, con possibilità di avanzamenti di carriera e nuove proposte, grazie alla meticolosità e alla passione che contraddistinguono la Vergine. Anche in amore, il carisma naturale farà la differenza: i single potranno attirare l’attenzione grazie alla loro autenticità, mentre chi è in coppia vivrà momenti piacevoli e di crescita affettiva. Il cielo del mese è influenzato da una lunga permanenza di Giove nel segno che favorisce la fortuna e la realizzazione di progetti importanti, fino al 9 settembre, quando il pianeta passerà in Bilancia.

Bilancia: equilibrio ritrovato e nuove sfide

La Bilancia (23 settembre – 22 ottobre), segno d’aria cardinale governato da Venere, si prepara a vivere un periodo in cui la ricerca di equilibrio personale e relazionale sarà centrale. Le influenze planetarie, tra cui il recente ingresso di Giove nel segno, portano energia ma anche qualche tensione da gestire con attenzione.

L’oroscopo suggerisce cautela e prudenza per proteggere la serenità interiore e affrontare con lucidità le critiche e le sfide che potrebbero emergere, soprattutto in ambito professionale.

Dal punto di vista sentimentale, i nati sotto la Bilancia saranno chiamati a bilanciare i propri desideri con quelli del partner, favorendo così un’armonia duratura. Venere agisce come un prezioso alleato, intensificando le emozioni e la profondità dei legami affettivi. Non mancheranno occasioni per consolidare amicizie e alleanze, soprattutto se si riuscirà a mantenere un atteggiamento calmo e risoluto di fronte alle difficoltà.

Scorpione: grinta e rinascita dopo la tempesta

Per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre), settembre si apre con un’ondata di energia e determinazione. Il cielo astrale favorisce una rinascita personale dopo un periodo complesso, sostenendo la volontà di rialzarsi e affrontare con coraggio le nuove sfide. L’astrologia classica indica Marte e Plutone come pianeti chiave per questo segno, simboli di passione e trasformazione profonda.

In amore, la fase è positiva e stabile: le relazioni di coppia si rafforzano e si vive un momento di serenità che contribuisce a consolidare i legami. Anche le relazioni sociali e professionali beneficiano di questa energia, con la possibilità di portare a termine progetti importanti grazie alla grinta e alla dedizione.