Polizze auto: in crescita sul web la richiesta per i preventivi per l’assicurazione

Le polizze assicurative per le auto passano sempre più spesso dal web grazie ai portali che permettono di confrontare un numero elevato di preventivi in pochi secondi. Negli anni le abitudini degli italiani al riguardo sono molto cambiate e, anno dopo anno, si è incrementato in modo costante il numero di automobilisti che scelgono di rivolgersi ai comparatori online per trovare una polizza auto conveniente e adatta alle proprie circostanze.

L’Italia è passata infatti da una posizione di diffidenza nei confronti di questi strumenti, tipica dei primi anni del 2000, a fare della richiesta dei preventivi online un’abitudine consolidata di tantissime persone.

Questo risultato è stato ottenuto grazie soprattutto alla maggiore diffusione delle informazioni riguardanti la possibilità di utilizzare gli strumenti che permettono di calcolare i preventivi online in modo completamente sicuro e ai tantissimi vantaggi che ne derivano.

Come ottenere i preventivi per l’assicurazione dell’auto

Per procedere alla richiesta di preventivi assicurazione è possibile rivolgersi a 6sicuro.it, portale specializzato che permette di confrontare le soluzioni migliori disponibili sul mercato.

Per richiedere un preventivo online è infatti necessario avere un singolo device elettronico (pc, tablet o smartphone) che abbia accesso ad internet tramite Wi-Fi o traffico dati. Per effettuare la richiesta dei preventivi per l’assicurazione auto non sono infatti necessarie particolari competenze informatiche.

Dopo aver aperto uno dei comparatori per assicurazione sarà infatti necessario soltanto seguire la procedura guidata e inserire i dati anagrafici del proprietario della macchina, quelli dell’intestatario della polizza (in alcuni casi questi possono differire) e quelli tecnici del veicolo (che possono essere sempre verificati all’interno del libretto di circolazione). Una volta effettuato questo passaggio sarà poi possibile confrontare i diversi preventivi che vengono elaborati dal sistema nel giro di pochi secondi.

Dopo aver letto e confrontato i preventivi, provenienti di solito da tutte le principali assicurazioni online, sarà possibile per il richiedente decidere se salvare uno di questi preventivi e quindi poi avere la possibilità di sottoscriverlo nei giorni successivi o se uscire dal portale senza scegliere nessuna delle proposte ottenute. Richiedere dei preventivi online per l’assicurazione della propria auto è quindi una pratica sempre vantaggiosa perché permette di individuare le migliori occasioni commerciali assicurative del momento.

I vantaggi di calcolare preventivi assicurazione online

Se la richiesta dei preventivi online è diventata un’abitudine consolidata per molti italiani è perché rappresenta una pratica in grado di garantire molti vantaggi. Il primo di questi è sicuramente il risparmio, in quanto è evidente che le assicurazioni presenti sul web permettono agli automobilisti di stipulare delle polizze assicurative con prezzi particolarmente vantaggiosi.

Inoltre, le assicurazioni che possono essere sottoscritte online permettono anche di individuare delle offerte commerciali del momento. In più, le coperture auto sottoscrivibili online possono essere facilmente personalizzate, grazie alle garanzie accessorie (dette anche opzionali). I singoli assicurati possono infatti decidere se aggiungere alcuni di questi servizi facoltativi, come ad esempio:

Estensione dei massimali;

Assistenza stradale;

Copertura kasko ;

; Infortuni del conducente;

Tutela legale;

Furto e incendio ;

; Cristalli;

Protezione bonus malus

La scelta di questi servizi accessori aggiuntivi e opzionali dipende unicamente dalle esigenze dell’assicurato e dai servizi che desidera ottenere dalla propria assicurazione. L’estensione dei massimali permette di ampliare questi parametri oltre le soglie minime previste dalle normative vigenti (rispettate ovviamente da tutte le compagnie presenti nei preventivi online). L’assistenza stradale è invece una copertura utile per chi viaggia molto, allontanandosi spesso dalla propria zona di residenza.

Esistono inoltre varie tipologie di assistenza stradale che possono essere richieste e sottoscritte dagli automobilisti. La copertura per gli infortuni del conducente permette ad un automobilista di avere un risarcimento nel caso dovesse subire un infortunio alla guida, anche nel caso in cui si verificasse in seguito ad un sinistro con sua colpa. La formula kasko e la furto e incendio sono invece coperture aggiuntive molto importanti per salvaguardare le auto nuove.

La protezione cristalli è sempre utile e dovrebbe essere presa in considerazione, soprattutto da chi non parcheggia l’auto in garage durante le ore notturne, anche a causa dei tanti eventi naturali estremi che si sono verificati negli ultimi anni. Infine la formula bonus malus permette ad un automobilista di non perdere la propria classe di merito neanche nel caso in cui si ritrovasse malauguratamente ad essere protagonista di un sinistro con colpa.