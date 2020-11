Quali sono i 5 errori più comuni di chi ristruttura casa

Ristrutturare casa è sicuramente uno di quei momenti fondamentali all’interno della nostra vita, perché caratterizzano il luogo in cui abiteremo e andranno a segnare la qualità del tempo che vi trascorreremo. Tante persone, in questa fase, si ritrovano a commettere errori, dai più grandi ai più banali, che inevitabilmente compromettono il risultato della ristrutturazione. Ma procediamo con ordine e andiamo ad analizzarli.

1. Non stabilire un budget iniziale

Ristrutturare casa, come qualsiasi progetto anche di altro genere, richiede una pianificazione economica iniziale sulla base della quale va valutata, con una buona approssimazione, quale sarà la spesa totale della nostra ristrutturazione. Il rischio è quello di trovarsi a spendere una somma notevolmente superiore a quella che ci aspettavamo, talvolta arrivando anche al rischio di dover sforare a tal punto da non essere più in grado di completare i lavori, oppure dovendo fare le ultime modifiche arrangiando, e quindi non nel migliore dei modi. Per questo è fondamentale rivolgersi a una ditta specializzata, come Idea Casa Plan, che sia in grado di fornirci un preventivo completo e dettagliato al fine di avere immediatamente un quadro chiaro e completo della situazione e dell’impegno che ci stiamo assumendo.

2. Voler risparmiare a tutti i costi

Citando un luogo comune, possiamo dire che “il risparmio non è mai guadagno”. Questo non vuol dire che si debba necessariamente spendere il più possibile, anzi, ma è necessario fare un piano preciso e una valutazione dei materiali da utilizzare e delle migliorie che andremo ad apportare, esaminando per ogni dettaglio quale sia il miglior rapporto fra qualità e prezzo, e quindi fra spesa e risultato. Anche in questo caso, ciò che più ci aiuta è il confronto dei preventivi, per valutare nel dettaglio dove il risparmio porti un vantaggio reale e in cosa, invece, ha più senso investire all’inizio per non dover poi correre ai ripari in seguito.

3. Non avere un progetto completo

Quando decidiamo di ristrutturare casa, poiché non si tratta di una attività che svolgeremo frequentemente, è una saggia decisione quella di prendere in considerazione ogni aspetto della casa, dalla struttura, anche con una nuova divisione degli ambienti e degli spazi, agli impianti (per non ritrovarci poi pochi anni dopo a dover intervenire nuovamente), dai pavimenti all’arredamento.

4. Affidarsi a più soggetti o pensare di fare in proprio

La ristrutturazione della casa è un progetto importante, non è una di quelle cose da prendere alla leggera, o realizzare in modo approssimativo. Innanzitutto (a meno che non siate professionisti del settore) non pensate di poter fare tutto in proprio, realizzando alla meglio i lavori nel vostro tempo libero. Inoltre, non è mai saggio affidare i singoli lavori a diverse ditte: avere troppi interlocutori crea una inevitabile confusione, rallenta i tempi di esecuzione e il risultato finale ne risentirà sicuramente.

5. Avere fretta e sbagliare i tempi

Utilizzando nuovamente un luogo comune, potremmo dire che la fretta è cattiva consigliera: i lavori non devono diventare una odissea senza fine, e trascinarsi per un tempo infinito, come spesso accade quando ci si affida a troppi professionisti non appartenenti alla stessa azienda. Questo non significa che fare in fretta significhi fare meglio, anzi: ogni intervento necessita di tempi che vanno rispettati, per non rischiare di avere un risultato non soddisfacente.