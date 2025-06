Vestirsi con le temperature altissime che si registrano d’estate non è mai semplice. Scegliere un capo che faccia sentire di meno il caldo risulta un’impresa ardua. Per rimanere freschi è importante scegliere il tessuto giusto, ma anche il colore ha la sua importanza.

Si pensa, ad esempio, che vestirsi di nero durante le calde giornate estive non sia una buona idea perché i colori scuri attirano maggiormente i raggi solari, ma si tratta di un’usanza vera? Secondo uno studio, tra la vasta gamma di colori, effettivamente, uno andrebbe totalmente evitato se non si vuole rischiare un‘insolazione.

Il colore da evitare d’estate per non rischiare un’insolazione

Anno dopo anno, le estati diventano sempre più calde e torride. Quella 2025, nonostante non sia ufficialmente cominciata (scatterà solo il 21 giugno, ndr) sta già dando un anticipo di ciò che avverrà nei mesi di luglio e agosto. Temperature roventi, sole bollente, afa e mancanza di vento, rendono l’estate davvero difficile da sopportare soprattutto se non si ha la possibilità di concedersi una vacanza al mare.

Per rinfrescarsi, c’è chi sceglie di restare a casa con il condizionatore acceso, ma in questo caso, il rischio è di ricevere una bolletta davvero salato. Chi, invece, non può rinunciare ad uscire, prova a cautelarsi scegliendo un abbigliamento leggero e super fresco.

La scelta dei vestiti, durante i mesi estivi, è assolutamente importante se non si vuole rischiare un’insolazione. Quest’ultima, infatti, rappresenta un rischio sia quando si è in spiaggia che quando si passeggia in città. Per cercare di proteggersi, è importante scegliere il colore giusto dei vestiti da indossare.

Secondo uno studio condotto dal National Institute for Environmental Studies in Giappone, esistono alcuni colori che attirano il caldo più di altri. L’esperimento è stato fatto utilizzando delle camicie di diversi colori. Lo studio si è così basato su nove colori: rosso, bianco, blu, verde scuro, grigio, nero, viola, giallo e verde.

I risultati hanno confermato che le camicie bianche e gialle rimanevano più fresche mentre le camicie nere e verde scuro hanno registrato temperature superiori ai 45 gradi Celsius. Tuttavia, tra tutti i colori, quello che ha fatto registrare la temperatura maggiore non è stato il nero ma il verde scuro con un tasso di assorbimento dell’87%.

Se, dunque, dovete rinnovare il guardaroba in vista delle vacanze e non sapete su quali colori orientarvi, evitate di acquistare capi verde scuro. Via libera, invece, al giallo e al bianco.