Su Ediliamo.com 130 marchi top dell’edilizia e sconti oltre 50%

Più spesa, più risparmio su www.ediliamo.com. Lo store digitale di materiali per l’edilizia ha attivato un vantaggioso programma fedeltà, che prevede un coupon sconto per ogni ordine effettuato. Una nuova declinazione della convenienza Ediliamo, che si somma a prezzi competitivi su 130 marchi leader di settore, sconti anche oltre il 50% su centinaia di prodotti e promozioni esclusive per gli iscritti alla newsletter.

C’è tutto quello che serve per interventi di costruzione e ristrutturazione sia in ambito aziendale che privato. Con la possibilità di acquistare piccoli e grandi quantitativi, contando su un servizio sempre professionale, con uno staff competente e in grado di consigliare il cliente nella selezione del prodotto. Merito della profonda conoscenza del settore e degli oltre 50 anni di esperienza nelle rivendite tradizionali.

Tra i prestigiosi brand in catalogo c’è Mapei, leader nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per edilizia, con decine di idropitture, stucchi, malte, leganti idraulici, eccetera. Proposta che oggi si arricchisce di Mapelastic Mapei, Mapelastic Turbo e Monolastic.

Scorrendo con il mouse sul menu, è semplice passare in rassegna le principali categorie e sotto-categorie. Dalle giacche da lavoro alle scarpe antinfortunistiche, dall’attrezzatura da lavoro ai controtelai. Ci sono poi tantissimi altri articoli, tra cui elettroutensili, prodotti per casa e giardino, nonché ben due sezioni incentrate, rispettivamente, su bagno (dove si trovano i sanitari e bidet Catalano) e rubinetteria. Tra i 130 top brand troviamo DeWalt, Kerakoll, Fila, Scrigno, Usag, Volteco e molti altri.

I sanitari Catalano sono un esempio dei marchi leader che fanno parte della sezione “Bagno”. Qui si trovano anche brand quali Grohe, Geberit, Flaminia, Bossini, Kartell. Per quello che riguarda la proposta firmata Catalano, tra i prodotti in catalogo figurano diverse collezioni di vasi sospesi, bidet (sospesi e tradizionali), lavabi (semi-incasso, sospesi, con colonna), piatti doccia, porta asciugamani.

Oltre alla qualità, l’altro tratto distintivo dell’offerta è la convenienza. Il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso e sui tanti prodotti della sezione Promo si applicano riduzioni anche oltre il 50%. Offerte esclusive sono riservate agli iscritti alla newsletter, mentre sfruttando la popolarità social su worldz.net si ottengono ulteriori sconti.

Perché oltre 32mila clienti hanno scelto Ediliamo? Non solo una qualità che conviene. In molti apprezzano il customer care, assicurato dalla preparazione di autentici esperti del settore, con decenni d’esperienza sul mercato. C’è poi la tranquillità di acquistare presso un e-commerce che provvede a imballare con la massima cura ogni ordine, tenendo sempre in considerazione materiali e articoli.