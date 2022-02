Top 3 giochi che usciranno nel 2022

Anche se l’anno è appena iniziato, ci sono già tantissime novità nel mondo dei videogiochi e dei giochi online che puoi scaricare sul telefono o giocare sul computer. Potresti avere un senso di déjà vu quando dai un’occhiata alla lista dei più grandi giochi del 2022 che ti presenteremo. Ci sono molte persone che preferiscono giocare ai giochi d’azione, d’avventura ma altri invece preferiscono i giochi di casino. È vero: alcuni dei più grandi giochi in uscita quest’anno sono quelli che ci aspettavamo di giocare l’anno scorso. Ma la buona notizia è che nel 2022 appariranno i giochi tanto aspettati. Andiamo ora a vedere quali nuovi giochi sono già usciti e quali usciranno in seguito quest’anno.

Dying Light 2

Stay Human è finalmente arrivato. Il seguito di Techland di Dying Light, il cacciatore di zombi open world, è in sviluppo da anni ed è stato uno dei giochi più ricercati di Steam sin dal suo annuncio. Dying Light 2 è ambientato 30 anni dopo il gioco originale e ti catapulta nei panni di Aiden, un solitario sincero che vaga per il mondo tra città in rovina dopo l’apocalisse degli zombie. Aiden è arrivato a Villedor alla ricerca di sua sorella Mia, che non vedeva da quando erano bambini. Una città piena di zombi, diverse fazioni di umani in guerra e una figura oscura di nome Waltz che potrebbe contenere la chiave per trovare la sorella perduta da tempo si frappongono sulla sua strada.

Quindi arrivi ad essere un’anima perduta con la capacità di cambiare il destino della città. Tuttavia, le tue abilità eccezionali hanno un costo. Dopo aver deciso di scoprire la verità, ti ritrovi perseguitato da ricordi che non riesci a spiegare, e nel mezzo di una battaglia. Affina le tue abilità, perché avrai bisogno sia dei tuoi pugni che del tuo ingegno per sconfiggere i tuoi nemici e fare alleati. Svela gli oscuri segreti nascosti dietro i detentori del potere, scegli da che parte stare e decidi il tuo destino. Ma, non importa dove ti portino le tue azioni, una cosa che non devi mai dimenticare è di rimanere umano. Prendi parte alla vita quotidiana di una città avvolta in una nuova era oscura. Esplora i suoi vari livelli e posizioni per trovare nuovi percorsi e passaggi nascosti.

Total War: Warhammer 3

Questa volta andremo nel Regno del Caos e nelle Terre dell’Est. Il primo è un magico paesaggio infernale deformato in cui gli Dei del Caos litigano e complottano le loro conquiste della realtà. È legato al mondo mortale, ma è anche un’entità a sé stante, che sfida le leggi fisiche ed è modellata da pensieri e sentimenti. Warhammer 3 verrà rilasciato con sette fazioni, la maggior parte delle quali è composta da demoni. Gli eserciti di Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch rappresenteranno il Caos, mentre le fazioni umane di Cathay e Kislev si opporranno a loro. The Ogre Kingdoms sarà disponibile come DLC di lancio, gratuito per la prima settimana dopo il lancio, in modo simile a come lo erano Warriors of Chaos nel gioco originale.

Cathay e Kislev attualmente mancano di eserciti nel gioco da tavolo, sebbene Games Workshop stia assemblando un esercito di Kislev per il suo revival dell’ambientazione del Vecchio Mondo. Ciò significa che ci aspettano alcune sorprese, così come l’introduzione di alcune nuove creature demoniache.

Starfield

Starfield, il prossimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda Game Studios. Posizionato come il prossimo grande gioco di ruolo accanto alle famose serie di Bethesda come Elder Scrolls e Fallout, sarà il primo gioco dello studio in oltre 25 anni a essere incentrato su un nuovo universo. Bethesda ha rivelato Starfield per la prima volta nel 2018, ma sono emersi nuovi dettagli in seguito alla presentazione ufficiale di un nuovo trailer all’E3 2021.

Sono stati rivelati solo frammenti di informazioni sul misterioso protagonista di Starfield e sulla loro storia. Sappiamo che si svolgerà circa 300 anni nel futuro e coinvolge un’organizzazione spaziale chiamata Constellation, che suona stranamente simile alla NASA.

In un’intervista al Telegraph è stato confermato che, mentre Constellation è il gruppo principale di cui i giocatori faranno parte in Starfield, è solo uno dei tanti gruppi che i giocatori incontreranno e potranno unirsi durante il loro viaggio.